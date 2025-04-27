Все решили буллиты: сборная Украины уступила Великобритании в первом туре чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 27 апреля, сборная Украины стартовала на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IА. Соперником была сборная Великобритании, которая в прошлом году не сумела удержаться в элитном дивизионе.

Победителем стала Великобритания. Триумфатор определился лишь в серии буллитов - 4:3.

"Сине-желтые" прекрасно начали игру: контролировали шайбу, больше наносили бросков, имели большинство. К сожалению, не хватило везения.

Едва не первый момент британцы превратили в заброшенную шайбу. Джош Уоллер воспользовался рикошетом, переправив каучуковый диск в ворота 18-летнего Александра Левшина.

После этого темп поединка спал, но до конца периода возможности имели оба коллектива.

В начале второго периода Великобритания снова реализовала полумомент. Казалось, это сильно ударит по настроению украинцев.

Немного поднял моральный дух "сине-желтых" гол в контратаке. Андрей Денискин великолепным пасом нашел Виктора Захарова, тот на скорости убежал от защитников и реализовал "свидание" с голкипером Беном Баунсом. Еще через 7 минут Даниил Трахт великолепным броском в "девятку" восстановил паритет.

Третий период начался сумбурно. Похоже, на действиях хоккеистов сказывалось волнение. Немного оживил игру Денис Бородай. Форвард Сокола решился на бросок и вывел сборную Украины вперед.

Через три минуты Великобритания сравняла счет. Бен Лейк переиграл Левшина. Арбитры решили пересматривать повтор и отменили взятие ворот. Нападающий переправил шайбу, которая не двигалась, коньком. Через две минуты сборная Украины таки пропустила. Счет 3:3 продержался до финальной сирены.

Хотя и овертайм лучше почила визави "сине-желтых", последние секунды были за украинцами. Мог забивать Даниил Трахт, который создал момент, обойдя на технике соперников. Опасно бросал и Виталий Лялька. В обоих эпизодах великолепно себя проявил Бен Баунс.

В буллитах лучше себя показали британцы.

Хоккей – чемпионат мира в дивизионе IA

1 тур, 27 апреля

Украина - Великобритания 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1 буллиты)

Шайбы: 0:1 – Уоллер (11), 0:2 – Перлини (22), 1:2 – Захаров (25), 2:2 – Трахт (32), 3:2 – Бородай (50), 3:3 – О'Коннор (53).

Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.

Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной - в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.

Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе 1А пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.

Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.