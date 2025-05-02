Что нужно сборной Украины, чтобы выйти в элитный дивизион чемпионата мира

Что происходит со спортом в Украине? В прошлом году футзальная сборная сенсационно выиграла бронзу на чемпионате мира, а недавно впервые в истории со 100% показателем побед вышла на Евро.

Сейчас же национальная команда по хоккею в шаге от очередной сенсации. Согласитесь, победа на чемпионате мира 2024 в Дивизионе IВ уже была невероятным успехом, но уже через год эта же сборная всерьез претендует на возвращение в элиту, впервые за почти 20 лет.

На чемпионате мира в Дивизионе IA остался один тур, Украина 3 мая сыграет против Японии. Чемпион решил разобраться, при каких условиях украинцы смогут пойти на повышение.

Какова сейчас ситуация в турнирной таблице?

Первые два места занимают Великобритания и Украина, у обеих команд по 9 очков. Британцы опережают нашу сборную только за счет победы в личном противостоянии.

Что же касается нижней части турнирной таблицы, то Румыния уже вылетела из турнира, а Япония потеряла даже теоретические шансы на выход в элиту. Остальные коллективы имеют шансы зацепиться.

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Что будет, если Украина победит Японию

Если коротко, то выход сборной в элиту. И здесь не важно, победим мы в основное время или нет. Италия не сможет обойти нас, даже при условии победы над Румынией в основное время, ведь Украина одолела итальянцев в личном противостоянии.

Теоретически "сине-желтые" могут посягнуть на первое место, но для этого нужно набирать больше очков, чем Великобритания, которая параллельно будет играть против Польши.

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Что будет, если Украина проиграет Японии

Здесь надо разделить текст на два потенциальных сценария.

1. Основное время завершится вничью

Как мы уже говорили ранее, нам не обязательно побеждать в основное время. Более того, нам будет достаточно ничьей за три периода и можно даже проиграть в буллитах или овертайме. Поэтому при этом условии в элитный дивизион выйдет именно Украина.

2. Украина проигрывает в основное время

Если такое произойдет, то нам надо будет поволноваться, ведь триумф Италии над Румынией, которая уже вылетела, может уничтожить наши мечты (при условии, что Великобритания наберет хотя бы 1 очко в игре с Польшей). Итальянцам будет достаточно победить в основное время.

Также может произойти в определенной степени повторение Евро-2024. Если Украина в основное время проиграет Японии, Италия выиграет у Румынии в овертайме или буллитах, а Польша победит Великобританию без экстратайма.

В такой ситуации сразу 4 команды будут иметь по 9 баллов. В таком случае во внимание будут приниматься баллы, полученные в матчах между собой, а именно:

Украина – 6; Великобритания – 5; Италия – 4; Польша – 3.

Итак, если все 4 команды наберут по 9 баллов, то первое место займет именно сборная Украины.

Но что будет, если Италия победит в основное время? Ведь тогда итальянцы напрямую выходят, а вторую путевку с одинаковыми баллами разыграют Украина, Великобритания и Польша. Что ж, путевку также забирают украинцы:

Украина – 4; Польша – 3; Великобритания – 2.

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Подведем итоги. При большинстве сценариев путевку в элитный дивизион получит именно Украина. Ей достаточно будет взять хотя бы один балл в игре с Японией. Если же украинцы проиграют, тогда нужно чтобы выполнилось одно из этих условий:

Польша побеждает Великобританию в основное время;

Италия не побеждает Румынию в основное время.

Украина не пройдет дальше только при одном сценарии, для которого важны результаты всех трех матчей. Украина в основное время проиграет Японии, Италия в основное время выиграет у Румынии, Польша не выиграет Британию в основное время.