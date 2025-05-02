Что нужно сборной Украины, чтобы выйти в элитный дивизион чемпионата мира
Что происходит со спортом в Украине? В прошлом году футзальная сборная сенсационно выиграла бронзу на чемпионате мира, а недавно впервые в истории со 100% показателем побед вышла на Евро.
Сейчас же национальная команда по хоккею в шаге от очередной сенсации. Согласитесь, победа на чемпионате мира 2024 в Дивизионе IВ уже была невероятным успехом, но уже через год эта же сборная всерьез претендует на возвращение в элиту, впервые за почти 20 лет.
На чемпионате мира в Дивизионе IA остался один тур, Украина 3 мая сыграет против Японии. Чемпион решил разобраться, при каких условиях украинцы смогут пойти на повышение.
Какова сейчас ситуация в турнирной таблице?
Первые два места занимают Великобритания и Украина, у обеих команд по 9 очков. Британцы опережают нашу сборную только за счет победы в личном противостоянии.
Что же касается нижней части турнирной таблицы, то Румыния уже вылетела из турнира, а Япония потеряла даже теоретические шансы на выход в элиту. Остальные коллективы имеют шансы зацепиться.
Что будет, если Украина победит Японию
Если коротко, то выход сборной в элиту. И здесь не важно, победим мы в основное время или нет. Италия не сможет обойти нас, даже при условии победы над Румынией в основное время, ведь Украина одолела итальянцев в личном противостоянии.
Теоретически "сине-желтые" могут посягнуть на первое место, но для этого нужно набирать больше очков, чем Великобритания, которая параллельно будет играть против Польши.
Что будет, если Украина проиграет Японии
Здесь надо разделить текст на два потенциальных сценария.
1. Основное время завершится вничью
Как мы уже говорили ранее, нам не обязательно побеждать в основное время. Более того, нам будет достаточно ничьей за три периода и можно даже проиграть в буллитах или овертайме. Поэтому при этом условии в элитный дивизион выйдет именно Украина.
2. Украина проигрывает в основное время
Если такое произойдет, то нам надо будет поволноваться, ведь триумф Италии над Румынией, которая уже вылетела, может уничтожить наши мечты (при условии, что Великобритания наберет хотя бы 1 очко в игре с Польшей). Итальянцам будет достаточно победить в основное время.
Также может произойти в определенной степени повторение Евро-2024. Если Украина в основное время проиграет Японии, Италия выиграет у Румынии в овертайме или буллитах, а Польша победит Великобританию без экстратайма.
В такой ситуации сразу 4 команды будут иметь по 9 баллов. В таком случае во внимание будут приниматься баллы, полученные в матчах между собой, а именно:
- Украина – 6;
- Великобритания – 5;
- Италия – 4;
- Польша – 3.
Итак, если все 4 команды наберут по 9 баллов, то первое место займет именно сборная Украины.
Но что будет, если Италия победит в основное время? Ведь тогда итальянцы напрямую выходят, а вторую путевку с одинаковыми баллами разыграют Украина, Великобритания и Польша. Что ж, путевку также забирают украинцы:
- Украина – 4;
- Польша – 3;
- Великобритания – 2.
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Подведем итоги. При большинстве сценариев путевку в элитный дивизион получит именно Украина. Ей достаточно будет взять хотя бы один балл в игре с Японией. Если же украинцы проиграют, тогда нужно чтобы выполнилось одно из этих условий:
- Польша побеждает Великобританию в основное время;
- Италия не побеждает Румынию в основное время.
Украина не пройдет дальше только при одном сценарии, для которого важны результаты всех трех матчей. Украина в основное время проиграет Японии, Италия в основное время выиграет у Румынии, Польша не выиграет Британию в основное время.