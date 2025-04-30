Сборная Украины разгромила Румынию на ЧМ-2025

В среду, 30 апреля, сборная Украины провела свой третий матч на чемпионате мира в Дивизионе 1А, переиграв команду Румынии.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Украинцы активно начать игру и уже на 4-й минуте вышли вперед – Виктор Захаров нанес бросок в голкипера, а затем первым был на добивании. За минуту "сине-желтые" удвоили преимущество благодаря индивидуальному проходу Виталия Ляльки. Завершил ударную 5-минутку украинцев точный бросок от Денискина.

Во втором периоде сборная Украины несколько сбавила обороты. Однако смогла отличиться в конце 20-минутки – Денискин оформил дубль после завершения большинства.

Хоккей – чемпионат мира в дивизионе IA

3 тур, 30 апреля

Украина – Румыния 4:0 (3:0, 1:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4:10 Захаров (Денискин + Бородай), 2:0 – 5:44 Лялька, 3:0 – 8:58 Денискин (Захаров), 4:0 – 37:14 Денискин (Бородай + Ратушный)

Напомним, "сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4). Во втором туре украинцы также в буллитах одержали победу над Италией.