Сборная Украины в серии буллитов победила Италию на чемпионате мира 2025

Сегодня, 28 апреля, сборная Украины провела свой второй матч на чемпионате мира в Дивизионе 1А, обыграв одного из фаворитов первенства – команду Италии.

В основное время команды сильнейшего не выявили, сыграв 2:2. "Сине-желтые" дважды вели в счете по ходу матча, впрочем, итальянцы смогли восстановить паритет и перевести игру в овертайм.

В 5-минутке в формате 3 на 3 итальянцы выглядели лучше, создали больше моментов, однако пробить Дяченко не удалось, а один раз ворота Украины спасла штанга.

В итоге во второй раз на этом турнире судьба поединка для нашей команды решалась в серии буллитов. Впрочем, на этот раз победу праздновали "сине-желтые". Итальянцы не забросили ни одной шайбы, а в составе подопечных Дмитрия Христича победный буллит реализовал Пересунько.

Теперь в активе нашей сборной 3 зачетных балла и третье текущее место после двух туров. Лидером осталась Италия (4 очка), вторыми идут поляки (3 очка), но они еще свой второй матч не сыграли.

Хоккей – чемпионат мира в дивизионе IA

2 тур, 28 апреля

Италия – Украина 2:3 бул (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 14:37 Денискин, 1:1 – 32:21 Ди Томазо, 1:2 – 38:41 Захаров, 2:2 – 44:45 Дзанатта

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Накануне итальянцы открывали турнир игрой против Японии и одержали убедительную победу со счетом 4:1, перебросав соперника 30:19. В то же время украинская сборная в первом туре в серии буллитов проиграла Великобритании.