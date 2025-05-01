Польша – Украина 0:0: ОНЛАЙН

Завтра, 1 мая, сборная Украины по хоккею сыграет матч 4 тура чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IA. Соперником будет сборная Польши.
Начало встречи – 16:00. Игра пройдет на "Сепси Арене" в городе Сфынту-Георге, Румыния.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире "Суспільне Спорт". "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
26'
Техничный Трахт впрочем в меньшинстве, несколько виражей, но было слишком много защитников.
25'
Похоже, отмена ворот очень расстроила Андрея... немного грубо сыграл в нападении и 2 минуты штрафа. Первое меньшинство для "сине-желтых".
Две минуты длился видеопросмотр, но не засчитали арбитры. Андрей Денискин подправил шайбу в ворота коньком.
24'
Арбитры будут пересматривать момент... Уже однажды на этом ЧМ гол сборной Украины был отменен после просмотра.
24'
И сразу шайба от украинцев! Фадеев после прохода набросил во вратарские владения, а Андрей Денискин был самым расторопным.
23'
Ох, было опасно. Защита немного "проспала" момент, но Дяченко спас.
22'
Первый бросок за "сине-желтыми". Точнее, это был наброс. Мюррей зафиксировал шайбу в ловушку.
В перерыве с корреспондентом "Суспільне Спорт" поговорил Евгений Ратушный.
"Сборная Польши, разумеется, разбирала нас. Да, мы готовились к ним. Они знают наш стиль, мы – их стиль. Игра идет больше от обороны, и в атаке все опасаются что-то сделать. Но сделаем выводы и будем работать", – сказал он.
20'
Первый период позади. Много борьбы, активности, но защита переигрывает нападение. 0:0. По броскам равновесие также – 7:7.
18'
Пересунько убегал на свидание с голкипером.
В последний момент бросок прикрыл защитник сборной Польши.
16'
И сразу великолепная контратака
. Третье звено выбежало, но вратарь соперника нейтрализовал наброс на свои владения.
15'
Предыдущие 5 минут больше контролировали шайбу поляки. К счастью, пока что без сверхопасных моментов.
13'
Неудачно вышел из ворот Мюррей. Захаров обрабатывал шайбу, но подстраховали голкипера защитники.
12'
Игрок сборной Польши попал шайбой в ногу Трахту. Даниил хромая поехал на смену.
11'
Одиннадцать минут позади. Пока что без заброшенных шайб. Равная игра.
9'
Первый опасный бросок от "Кадры". Дяченко отбил, а Трахт вынес шайбу с пятачка голкипера.
8'
Значительно повысилась скорость игры. Сборные начали играть на встречных курсах.
7'
Первый опасный момент! Кукла врывался, но снова Мюррей...
5'
Первые 5 минут позади. После стартового натиска поляки выровняли игру. По броскам пока что 3:1 в пользу команды Дмитрия Христича.
3'
Еще один бросок от украинцев
. Денискин вошел в зону соперника и кистевым броском снова заставил вступить в игру Мюррея. Вбрасывание у ворот поляков.
2'
Первый бросок за сборной Украины. Сейв делает... Джон Мюррей. Натурализованный голкипер.
1'
Отметим, что за "сине-желтых" играют три хоккеиста из польской лиги: Илья Коренчук, Андрей Денискин и Алексей Ворона.
1'
Игра началась!
В воротах снова Богдан Дяченко, который очень успешно отыграл предыдущие две игры.
Глеб Кривошапкин не сыграет сегодня. К сожалению, травма хоккеиста оказалась серьезной.
Во вчерашнем комментарии журналистам Кривошапкин отмечал, что "было больно", но обцияв сделать все, чтобы сыграть.
В стартовом поединке "сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4). Во втором туре команда Дмитрия Христича сыграла с Италией. На этот раз также дело дошло до буллитов, но победу одержала сборная Украины.
Третий поединок сборная Украины провела на великолепном уровне, разгромив сборную Румынии (4:0).
Сборная Польши мощно начала выступления. В первом туре "кадра" разгромила Румынию (4:1), во втором добыла три очка в дуэли с Японией (2:1), но затем уступила итальянцам (1:4).
Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.
Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной – в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.
Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе IА пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.
Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.