Польша – Украина 0:0: ОНЛАЙН

В перерыве с корреспондентом "Суспільне Спорт" поговорил Евгений Ратушный.

"Сборная Польши, разумеется, разбирала нас. Да, мы готовились к ним. Они знают наш стиль, мы – их стиль. Игра идет больше от обороны, и в атаке все опасаются что-то сделать. Но сделаем выводы и будем работать", – сказал он.