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Польша – Украина 0:0: ОНЛАЙН

Руслан Травкін — 1 мая 2025, 15:50
ФХУ
Польша – Украина 0:0: ОНЛАЙН

Завтра, 1 мая, сборная Украины по хоккею сыграет матч 4 тура чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IA. Соперником будет сборная Польши.

Начало встречи  16:00. Игра пройдет на "Сепси Арене" в городе Сфынту-Георге, Румыния.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире "Суспільне Спорт". "Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

26'
Техничный Трахт впрочем в меньшинстве, несколько виражей, но было слишком много защитников.

25'
Похоже, отмена ворот очень расстроила Андрея... немного грубо сыграл в нападении и 2 минуты штрафа. Первое меньшинство для "сине-желтых".

Две минуты длился видеопросмотр, но не засчитали арбитры. Андрей Денискин подправил шайбу в ворота коньком.

24'
Арбитры будут пересматривать момент... Уже однажды на этом ЧМ гол сборной Украины был отменен после просмотра.

24'
И сразу шайба от украинцев! Фадеев после прохода набросил во вратарские владения, а Андрей Денискин был самым расторопным.

23'
Ох, было опасно. Защита немного "проспала" момент, но Дяченко спас.

22'
Первый бросок за "сине-желтыми". Точнее, это был наброс. Мюррей зафиксировал шайбу в ловушку.

В перерыве с корреспондентом "Суспільне Спорт" поговорил Евгений Ратушный.

"Сборная Польши, разумеется, разбирала нас. Да, мы готовились к ним. Они знают наш стиль, мы – их стиль. Игра идет больше от обороны, и в атаке все опасаются что-то сделать. Но сделаем выводы и будем работать", – сказал он.

Отметим, что сегодня уже был сыгран один матч. Сборная Великобритании разгромила Италию.

20'
Первый период позади. Много борьбы, активности, но защита переигрывает нападение. 0:0. По броскам равновесие также – 7:7.

18'
Пересунько убегал на свидание с голкипером. В последний момент бросок прикрыл защитник сборной Польши.

16'
И сразу великолепная контратака. Третье звено выбежало, но вратарь соперника нейтрализовал наброс на свои владения.

15'
Предыдущие 5 минут больше контролировали шайбу поляки. К счастью, пока что без сверхопасных моментов.

13'
Неудачно вышел из ворот Мюррей. Захаров обрабатывал шайбу, но подстраховали голкипера защитники.

12'
Игрок сборной Польши попал шайбой в ногу Трахту. Даниил хромая поехал на смену.

11'
Одиннадцать минут позади. Пока что без заброшенных шайб. Равная игра.

9'
Первый опасный бросок от "Кадры". Дяченко отбил, а Трахт вынес шайбу с пятачка голкипера.

8'
Значительно повысилась скорость игры. Сборные начали играть на встречных курсах.

7'
Первый опасный момент! Кукла врывался, но снова Мюррей...

5'
Первые 5 минут позади. После стартового натиска поляки выровняли игру. По броскам пока что 3:1 в пользу команды Дмитрия Христича.

3'
Еще один бросок от украинцев. Денискин вошел в зону соперника и кистевым броском снова заставил вступить в игру Мюррея. Вбрасывание у ворот поляков.

2'
Первый бросок за сборной Украины. Сейв делает... Джон Мюррей. Натурализованный голкипер.

1'
Отметим, что за "сине-желтых" играют три хоккеиста из польской лиги: Илья Коренчук, Андрей Денискин и Алексей Ворона.

1'
Игра началась! В воротах снова Богдан Дяченко, который очень успешно отыграл предыдущие две игры.

Глеб Кривошапкин не сыграет сегодня. К сожалению, травма хоккеиста оказалась серьезной.

Во вчерашнем комментарии журналистам Кривошапкин отмечал, что "было больно", но обцияв сделать все, чтобы сыграть.

В стартовом поединке "сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4). Во втором туре команда Дмитрия Христича сыграла с Италией. На этот раз также дело дошло до буллитов, но победу одержала сборная Украины.

Третий поединок сборная Украины провела на великолепном уровне, разгромив сборную Румынии (4:0).

Сборная Польши мощно начала выступления. В первом туре "кадра" разгромила Румынию (4:1), во втором добыла три очка в дуэли с Японией (2:1), но затем уступила итальянцам (1:4).

Напомним, коллектив Дмитрия Христича провел три товарищеских матча во время подготовки к ЧМ-2025. Несколько дней назад "сине-желтые" с футбольным счетом обыграли сборную Японии.

Перед этим был тренировочный сбор в Польше, где удалось провести две товарищеские игры против местной сборной – в первом матче сборная Украины одержала минимальную победу, а на следующий день триумфатором стала сборная Польши.

Отметим, что чемпионат мира-2025 в Дивизионе IА пройдет в Румынии с 27 апреля по 3 мая.Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша, Япония, Румыния и Италия.

Первые два места получат путевки в элитный дивизион, а команда, которая займет последнее место, вылетит в дивизион IB.

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