Решающая игра за возвращение в элитный дивизион: где смотреть матч Япония – Украина

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, который проходит в Румынии, подходит к завершению. После четырех туров сборная Украины имеет отличные шансы на повышение в классе – команда Дмитрия Христича занимает второе место в турнирной таблице с 9 очками, уступая лишь Великобритании по дополнительным показателям.

В субботу, 3 мая, "сине-желтых", которые после поражения от Великобритании (3:4, буллиты) одержали победы над Италией (3:2, буллиты), Румынией (4:0) и Польшей (4:1), ждет решающее противостояние – матч против сборной Японии. Начало игры – в 12:30 по киевскому времени.

Соперники украинской сборной набрали лишь четыре зачетных балла, победив Румынию (5:3) и уступив Великобритании в овертайме (4:5). Однако и в других играх японцы проявили характер и навязали достойную борьбу, в частности командам Италии (1:4) и Польши (1:2).

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Где смотреть поединок

Украинские болельщики смогут поддержать команду в прямом эфире: трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Спорт", официальном сайте "Суспільного", его YouTube-канале и региональных каналах вещателя.

Турнирная ситуация перед последним туром

Великобритания – 9 очков

Украина – 9 очков

Италия – 7 очков

Польша – 6 очков

Япония – 4 очка

Румыния – 1 очко

Согласно регламенту, в высший дивизион выходят две лучшие сборные. В случае равенства очков преимущество отдается команде, выигравшей в очной встрече.

ФХУ

Что нужно Украине для повышения в классе

Украина точно выходит в топ-дивизион, если:

побеждает Японию в основное время;

играет вничью или проигрывает в овертайме/по буллитам

проиграет, но Италия при этом не обыграет Румынию в основное время или Польша в основное время одолеет британцев.

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Украина останется в дивизионе IA, если:

проиграет Японии в основное время, Италия выиграет у Румынии в основное время, а Великобритания возьмет хотя бы очко в игре с поляками

У сборной Украины есть преимущество над Италией благодаря победе в очном матче, поэтому даже в случае равенства очков украинцы будут выше.

Турнирная мотивация

Япония потеряла шансы на повышение, но гарантировала себе сохранение места в дивизионе IA благодаря победе над Румынией (5:3). Для азиатской сборной матч с Украиной не имеет турнирного значения.

Зато для украинцев этот матч может стать историческим – победа откроет нам путь в элиту мирового хоккея впервые с 2007 года.