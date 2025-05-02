Решающая игра за возвращение в элитный дивизион: где смотреть матч Япония – Украина
Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, который проходит в Румынии, подходит к завершению. После четырех туров сборная Украины имеет отличные шансы на повышение в классе – команда Дмитрия Христича занимает второе место в турнирной таблице с 9 очками, уступая лишь Великобритании по дополнительным показателям.
В субботу, 3 мая, "сине-желтых", которые после поражения от Великобритании (3:4, буллиты) одержали победы над Италией (3:2, буллиты), Румынией (4:0) и Польшей (4:1), ждет решающее противостояние – матч против сборной Японии. Начало игры – в 12:30 по киевскому времени.
Соперники украинской сборной набрали лишь четыре зачетных балла, победив Румынию (5:3) и уступив Великобритании в овертайме (4:5). Однако и в других играх японцы проявили характер и навязали достойную борьбу, в частности командам Италии (1:4) и Польши (1:2).
Где смотреть поединок
Украинские болельщики смогут поддержать команду в прямом эфире: трансляция будет доступна на телеканале "Суспільне Спорт", официальном сайте "Суспільного", его YouTube-канале и региональных каналах вещателя.
Турнирная ситуация перед последним туром
- Великобритания – 9 очков
- Украина – 9 очков
- Италия – 7 очков
- Польша – 6 очков
- Япония – 4 очка
- Румыния – 1 очко
Согласно регламенту, в высший дивизион выходят две лучшие сборные. В случае равенства очков преимущество отдается команде, выигравшей в очной встрече.
Что нужно Украине для повышения в классе
Украина точно выходит в топ-дивизион, если:
- побеждает Японию в основное время;
- играет вничью или проигрывает в овертайме/по буллитам
- проиграет, но Италия при этом не обыграет Румынию в основное время или Польша в основное время одолеет британцев.
Украина останется в дивизионе IA, если:
- проиграет Японии в основное время, Италия выиграет у Румынии в основное время, а Великобритания возьмет хотя бы очко в игре с поляками
У сборной Украины есть преимущество над Италией благодаря победе в очном матче, поэтому даже в случае равенства очков украинцы будут выше.
Турнирная мотивация
Япония потеряла шансы на повышение, но гарантировала себе сохранение места в дивизионе IA благодаря победе над Румынией (5:3). Для азиатской сборной матч с Украиной не имеет турнирного значения.
Зато для украинцев этот матч может стать историческим – победа откроет нам путь в элиту мирового хоккея впервые с 2007 года.