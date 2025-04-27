Сборная Украины на чемпионате мира: закрепиться во втором дивизионе и сделать заявку на элиту

В воскресенье, 27 апреля, в Сфынту-Георге (Румыния) стартует чемпионат мира 2025 по хоккею во втором Дивизионе IА.

Сборная Украины вернулась во второй по значимости дивизион мирового хоккея спустя 7 лет пребывания в третьем (IВ). И сейчас находятся в одном шаге от возвращения в элиту, в одну компанию со сборными США и Канады, Швеции и Чехии…

Долгий путь в элиту

Сборная Украины впервые попала в элитный дивизион в 1999-м году, на чемпионате мира в Норвегии. На начало 2000-х пришелся расцвет украинского хоккея – единственное в истории выступление на Олимпиаде (Солт-Лейк-Сити-2002) и 9-е место на чемпионате мира в Швеции, в том же 2002-м году.

Но, в 2007-м команда заняла последнее место на ЧМ и выбыла во второй по силе дивизион. Если в первые годы после вылета из элиты команда еще надеялась вернуться в сильнейший дивизион, то затем несколько лет болталась между вторым и третьим дивизионами. В 2017-м году на домашнем чемпионате мира в Киеве украинцы в очередной раз заняли последнее 6-е место во втором дивизионе, после чего на долгие семь лет выбыли в третью лигу.

Прорыв случился в прошлом 2024-м. Вопреки всем ужасам войны на родной земле украинцы приехали в Вильнюс в статусе одного из фаворитов турнира и провели все пять матчей на одном дыхании. Команда одержала пять побед в основное время с общей разницей забитых и пропущенных шайб 31-2, и впервые за долгие годы вернулась во второй уровень мирового хоккея.

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Попасть в двойку сильнейших

Если между вторым и третьим дивизионами происходит обмен по одной команде – лучшая из третьего на худшую из второго, то для того, чтобы подняться в ТОП, команде из второго дивизиона достаточно занять 2-е место в своем турнире. Дело в том, что в элитном дивизионе 16 сильнейших команд мира на первом этапе поделены на две группы по 8 команд. И в низший дивизион выбывают аутсайдеры обеих групп. Матч за 15-16-е места, для определения самой слабой команды элиты, не проводится.

Таким образом, если все последние годы украинская команда боролась исключительно за 1-е место (или, чтобы не стать последней), то сейчас ей достаточно побороться за 2-е место. Хотя, с учетом статуса новичка во втором по значимости дивизионе, главное, все-таки, не занять последнее место и не выбыть в третью лигу.

В этом плане основными соперниками украинской сборной будут команды Японии (5-е место на ЧМ-2024) и хозяева турнира из сборной Румынии (4-е место на прошлом турнире). А вот к претендентам на повышение в классе можно причислить сборную Италии и неудачников элитного ЧМ-2024 из Великобритании и Польши.

Обнадеживающие репетиции

Именно матчем со сборной Великобритании украинцы начнут свой турнирный путь на нынешнем ЧМ. И уже по первой игре можно будет сказать, есть ли у команды реальные шансы на попадание в элитный дивизион уже по итогам нынешнего ЧМ.

Контрольные матчи во время подготовки к чемпионату мира показали, что украинские болельщики могут надеяться на успешное выступление. Так, в матчах с командой Польши "желто-синие" сначала выиграли – 3:2, в серии буллитов, а потом уступили с тем же счетом, но уже в овертайме, вновь сведя основное время игры вничью. Таким образом, украинская команда абсолютно на равных дважды сыграла со сборной, которая еще год назад выступала в элитном дивизионе мирового хоккея.

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Выиграла украинская команда и последний третий матч в рамках подготовки к чемпионату мира – у сборной Японии (1:0), теоретически, прямого конкурента в борьбе за выживание во втором дивизионе.

"Надеюсь, будет время исправить ошибки"

Защитник сборной Украины Евгений Ратушный после матчей с поляками отметил:

"Хорошие матчи. Увидели, на каких скоростях будет проходить чемпионат мира. Увидели наши ошибки до старта турнира. Во втором матче вышли на третий период без концентрации, когда вели 2:0. Соперник почувствовал игру, отыгрался и выиграл в овертайме. Работаем дальше, готовимся к чемпионату мира.

Дебют вратаря Александра Левшина? Оценку давать не буду, но он хорошо работал, сыграл на уровне и помог победить. Все ребята ему помогали войти в игру", – добавил Ратушный.

Нестабильную игру команды отметил и главный тренер Дмитрий Христич.

"Напряженные матчи. В первом вернулись в игру с 0:2 и выиграли в овертайме, а во втором было все наоборот, соперник сделал камбэк и выиграл в овертайме. Надеюсь, будет время исправить свои ошибки.

Во втором матче сложилось ощущение, что на третий период вышли так, будто уже сделали работу. И поляки оказали давление, а мы не смогли снова собраться. Конечно, состав не был оптимальным, и теперь снова есть травмы. Еще есть время до чемпионата мира. Жаль, что на третий период вышли с таким отношением", – добавляет главный тренер сборной Украины.

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Юбилей капитана

Первый матч со сборной Польши в рамках подготовки к нынешнему чемпионату мира стал знаковым для капитана украинской команды. Игорь Мережко провел 50-ю юбилейную игру в составе национальной команды. А уже сейчас, с учетом двух других матчей, количество игр на его счету возросло до 52-х. Впереди также пять матчей ЧМ.

Воспитанник харьковского хоккея, а ныне игрок чешского ХК Плзень, которому в последний день апреля исполнится 27 лет, начинал карьеру в австрийском Ред Булле. Затем провел четыре года за океаном, в Канаде, выступал в командах из Узбекистана, России, Дании и Словакии. Он никогда не играл в украинских клубах, но и никогда не забывал о родной стране. А с 2022 года является капитаном национальной сборной.

Состав сборной Украины

Вратари: Богдан Дьяченко (Сокол, Украина) Александр Левшин (Toronto Patriots, Канада), Сергей Писаренко (Fassa, Италия).

Защитники: Игорь Мережко (Plzeň, Чехия), Владимир Волков (TEBS Bratislava, Словакия), Алексей Дахновский (Topolcany, Словакия), Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия), Артем Гребеник (Mont-Blanc, Франция), Евгений Ратушный (Шторм, Украина), Филипп Пангелов-Юлдашев (Jestrabi Prostejov, Чехия), Никита Полоницкий (Сокол, Украина), Глеб Варава (Шторм, Одесса).

Нападающие: Даниил Трахт (Lukko, Финляндия), Вадим Мазур, Виктор Захаров, Денис Бородай, Алексей Янишевский (все – Сокол, Украина), Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба – Кременчуг, Украина), Илья Крикля (Шторм, Украина), Алексей Ворона (Torun, Польша), Илья Коренчук (Zaglebie Sosnowiec, Польша), Илларион Куприянов (Dukla Jihlava U20, Чехия), Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция), Ярослав Панченко (Киев Кэпиталз, Украина), Александр Пересунько (Presov, Словакия), Станислав Садовиков (Berani Zlin, Чехия), Евгений Фадеев (Bregenzerwald, Австрия), Андрей Денискин (Torun, Польша)

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Расписание матчей сборной Украины

27.04 | 16:00 | Украина – Великобритания

28.04 | 12:30 | Италия – Украина

30.04 | 19:30 | Украина – Румыния

01.05 | 16:00 | Польша – Украина

03.05 | 12:30 | Япония – Украина

Где смотреть ЧС-2025

Прямой эфир матчей чемпионата мира в Украине будет доступен на канале "Суспільне Спорт", который входит в пакеты кабельных операторов. Кроме трансляции матчей зрителей также ждет аналитическая "СТУДІЯ. ХОКЕЙ" с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Первый матч нашей команды против сборной Великобритании состоится уже сегодня, в воскресенье, 27 апреля. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени. "Чемпион" проведет текстовую трансляцию поединка.