Этот конфликт имеет разрушительный характер, – министр спорта Бидный рассказал детали скандала в украинской федерации гимнастики

Последний месяц тема спортивной гимнастики Украины остается одной из самых горячих в спортивной среде. Первая вспышка произошла 6 мая, когда гимнасты из сборной Украины объявили о бойкоте чемпионата Европы и обвинили вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллу Захарову в "расправе над теми, кто действительно работает".

После этого было некоторое затишье, однако после турнира Олег Верняев, Назар Чепурный и Геннадий Сартинский вышли в инфополе и озвучили все претензии к Захаровой в частности, и федерации в целом.

Чемпион решил разобраться, что происходит в этом виде спорта и обратился за комментарием к министру молодежи и спорта Украины Матвею Бидному. Он рассказал детали конфликта между сторонами и сообщил, как Министерство может повлиять на ситуацию.

– Расскажите об инциденте между Сартинским и Лаврухиным, с которого и начался этот конфликт в спортивной гимнастике.

– Я думаю, что все началось гораздо раньше. И этот конфликт является лишь логическим продолжением того, что происходит уже несколько лет. Это перманентный конфликт внутри федерации, который в принципе имеет сейчас разрушительное влияние на ситуацию в спортивной гимнастике.

Если вы спрашиваете мое мнение, то наша команда выступает за повышение автономии федераций. И в этом случае это означает, что федерации должны сами принимать решения относительно состава сборной, кто должен тренировать, куда они должны ездить на соревнования и другие кадровые решения. И важным и необходимым условием такой автономии должна быть ответственность за принятие таких решений.

Этот подход не является нашей прихотью. Это ситуация, которая есть в мире. И ситуация с этой командировкой на чемпионат Европы может показаться кому-то парадоксальной. Главный тренер был включен в приказ Министерства молодежи и спорта на командировку, но не был включен в заявку на аккредитацию, которая может подаваться исключительно федерацией.

Мы еще будем оценивать влияние этого решения на результат выступления, как и других факторов. Также не снимаю ответственности с команды. Эти факторы и обусловили результат, который точно никак нельзя назвать успешным. Очевидно одно – конфликт внутри федерации имеет абсолютно точно разрушительное влияние на всю гимнастику, какие бы шаги Министерство не делало, как бы мы не обеспечивали условия.

Матвей Бидный Министерство молодежи и спорта Украины

– Что касается условий, в разговоре со СМИ гимнасты жаловались, что снаряды, закупленные Министерством перед Олимпиадой, Захарова отдала, а спортсмены продолжили заниматься на старых приборах.

– За прошлый год было закуплено два полных комплекта оборудования для мужской сборной по спортивной гимнастике. Они устанавливались на нашей олимпийской базе в Конча-Заспе полностью по требованию главного тренера. И это оборудование дальше используется в подготовке сборной.

Главный тренер определяет, что где стоит. Точно у нас в зале в Конча-Заспе стоит современное новое оборудование, закупленное еще в прошлом году. Конечно, все оборудование, которое закупается Укрспортобеспечением не может лежать на складе. Мы понимаем, что сегодня у нас нехватка спортивной инфраструктуры. И спорт должен развиваться в регионах. Сегодня в этом виде спорта у нас фактически нет резерва, и это тоже огромная проблема.

Давайте так, посмотрим на состав национальной сборной. А кто за ними? Это является большим вызовом и сегодня это оборудование должно работать. Должно работать на гимнастику, в регионах. И на нем должна готовиться наша молодежь, наши дети, наш резерв, по сути те, кто придет на смену современному составу.

Отдавали ли его куда-то? Я не могу сейчас прокомментировать где что находится, мне нужно дополнительное время. Но да, действительно, этим оперирует федерация. Министерство не может определять, в каком регионе, кто должен тренировать детей и молодежь. Это также задача федерации. Как выполняется эта работа сегодня? Моя оценка – неудовлетворительно.

Но Министерство не может самостоятельно тренировать. Чиновники не готовят спортсменов, мы можем создавать условия. А они все созданы. Видим конфликт внутри федерации, видим несогласованность. И это абсолютно точно имеет разрушительное влияние.

– Министерство может как-то повлиять на ситуацию, когда, как сейчас, конфликт между сторонами разрушает вид спорта?

– Ситуация заключается в том, что нам в наследство от СССР досталась система национальных сборных команд. Действительно, Министерство со своей стороны формирует состав сборной и фактически назначает главных тренеров. Но мы видим последствия. Главный тренер, который назначен комиссией Министерства, не был включен в заявку федерации, а только она имеет взаимодействие с Международной федерацией, которая является организатором соревнований.

И это несоответствие дальше будет выплывать все больше и больше, потому что это общий мировой тренд. А мы остаемся в прошлом. Но повторюсь, у нас есть определенное противоречие, которое касается не только гимнастики: готова ли федерация реально брать на себя ответственность, вести за собой национальную сборную, формировать свою команду.

Но делать это так, чтобы все решения были легитимными, воспринимались всем спортивным сообществом и давали результат. Тем более, если имеет место государственная поддержка, отвечать также за расходы по бюджетным средствам. Это повод для широкой дискуссии. И это тот вызов, перед которым сегодня стоит украинская спортивная сфера.

– Но вернемся к инциденту между тренерами. Были ли в Министерстве разбирательства этого дела?

– Деталей там нет никаких. Я, так же как и вы, слышал, что была какая-то стычка, которая переросла в потасовку, и ее очень быстро растянули. Я не думаю, что это был инцидент, которому надо придавать какого-то большого значения.

– Но Сартинского после этого временно отстранили и в итоге не дали аккредитацию на чемпионат Европы. У вас была коммуникация с федерацией по этому поводу?

– Вполне понятно, почему он не получил аккредитацию. Федерация подает заявку сама, не согласовывая ее с Министерством. Она по своему усмотрению приняла такое решение. Еще что хотел отметить – мы обращались в федерацию относительно того, каким именно решением, какого органа федерации был отстранен главный тренер. Ответа пока, к сожалению, не получили. Я думаю, что мы еще к этому вернемся.

– Сартинский говорил, что Захарова уже два года ходит в Министерство, чтобы убрать его с должности главного тренера...

– Ко мне в Министерство может прийти любой спортсмен, функционер, тренер. И ко мне за решением вопросов приходят почти все, я открыт для всех. Поэтому конечно за эти несколько лет у меня было несколько фактов общения с каждой из сторон. Комментировать эти разговоры я бы не хотел.

Но дополню, как вы понимаете, это есть и в медийной плоскости, такое противодействие имеет место. К сожалению, основные усилия обеих сторон в этом конфликте направлены не на улучшение и развитие гимнастики в Украине, а на противодействие друг другу. Это факт, который я могу подтвердить, как человек, находящийся в непосредственной близости к этому.

– Гутцайт вчера сказал, что "нам нужно объединиться с Министерством и принять какое-то решение, чтобы команда могла спокойно готовиться". Как Министерство и НОК Украины могут повлиять на федерацию?

– Взаимоотношения между Министерством и федерацией проходят в рамках того договора, который есть между нами. Теоретически мы можем разорвать соглашение о предоставлении федерации национального статуса. Но здесь же надо учитывать, что речь идет обо всей гимнастике. Потому что подписантом соглашения является президент федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

Если Министерство решит, что условия соглашения нарушаются, вид спорта не развивается, или у федерации нет возможностей развивать его, теоретически мы можем разорвать соглашение и предоставить федерации полную автономию. И они вообще никак не будут зависеть ни от государства, ни от государственного финансирования, ни от государственной поддержки.

Понятно, что сегодня федерация не готова к такому развитию событий, как и украинская гимнастика, как таковая. К сожалению, сегодня это не тождественные вещи. Мы должны быть взвешенными в таких действиях. Министерство не может себе позволить безответственного поведения. Здесь прежде всего должны учитываться интересы наших спортсменов и тренеров. Но, конечно, такая мера воздействия есть в арсенале Министерства.

Пришло ли время его использовать? Опять же, нам надо анализировать по крайней мере выступление на этих соревнованиях, которые прошли.