Сборная Украины бойкотирует чемпионат Европы из-за отстранения главного тренера

Представители мужской сборной Украины по спортивной гимнастике заявили, что Украинская федерация гимнастики отстраняет главного тренера сборной Геннадия Сартинского от участия в чемпионате Европы.

Соответствующее обращение появилось в соцсетях ведущих украинских гимнастов: Олега Верняева, Назара Чепурного, Владислава Грико и других.

"Украинская федерация гимнастики целенаправленно отстраняет главного тренера мужской сборной Украины – Сартинского Геннадия Людвиговича – от участия в чемпионате Европы. Человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды. Это решение не имеет никакого спортивного или логического обоснования. Это – личная месть со стороны руководства Федерации во главе с Захаровой Стеллой Георгиевной, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри. Мы заявляем открыто: без Сартинского Геннадия Людвиговича – мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы, проведение которого запланировано в конце мая этого года. Отдельно сообщаем, что наша команда направит коллективное обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики. Мы не будем молча наблюдать, как Федерация расправляется с теми, кто действительно работает. Мы – команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри", – указано в публикации.

Это заявление подписали Назар Чепурной, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун, Святослав Швед.

Вероятно, причиной для конфликта стала критика Стеллы Захаровой.

Расследование журналистов показало, что организацией чемпионата Украины занималась малоизвестная фирма с 23-летней директором за 6 млн гривен.

Сама Захарова никакого содержательного объяснения по этой теме не предоставила.

Впоследствии Олег Верняев, который является воспитанником Геннадия Сартинского, обвинил вице-президента Украинской федерации спортивной гимнастики. По его словам, она "постоянно мешает ему и вредит развитию спорта".

Также против Захаровой Сартинский выступил лично. В ноябре он говорил, что "ее действия вредят развитию спортивной гимнастики в Украине".

На сайте Федерации спортивной гимнастики нет никаких заявлений об уходе Сартинского. Специалист все еще числится наставником национальной команды на официальных ресурсах.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 26-31 мая в немецком Лейпциге.