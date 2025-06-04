"Федерации нужны рабы". Как украинскую гимнастику убивают изнутри

Когда расползлись слухи, что олимпийский медалист Илья Ковтун решил сменить гражданство – украинское общество начало говорить о гимнастике.

Когда в октябре 2024 года произошел скандал с проведением чемпионата Украины – появились вопросы к федерации. Но после недавних событий людям нужны ответы.

Если коротко – в начале мая мужская сборная Украины хотела бойкотировать чемпионат Европы из-за отстранения главного тренера команды Геннадия Сартинского, у которого был конфликт с вице-президентом Федерации гимнастики Украины Стеллой Захаровой.

Мы уже разобрали причины той ситуации и позиции каждой из сторон. В итоге команда таки приняла участие в чемпионате Европы, откуда привезла лишь одну награду. Бронзовую медаль в опорном прыжке получил Назар Чепурной.

Все, что произошло вокруг чемпионата Европы

Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский поделился мыслями относительно выступления команды на континентальном первенстве:

"У нас сейчас закончился еще один чемпионат Европы, который проходит каждый год после Олимпиады. Это не отборочный турнир, на нем все команды пробуют новых гимнастов и элементы, и смотрят, как дальше составлять команду и бороться за медали.

Команда, по моему мнению, выступила не отлично, но на своем уровне. У нас было не так много падений, хотя они тоже были. Но учитывая те обстоятельства во время подготовки, я считаю, что у нас получилось не очень плохо", – резюмировал господин Сартинский.

На самом деле, по сравнению с прошлым годом, только одна медаль – значительно худший результат, но нужно учитывать предпосылки. Команду покинуло 3 ведущих гимнаста (Ковтун, Стельмах и Радивилов), о нормальной подготовке на фоне скандала не было и речи. Более того, не было известно даже, будет ли участвовать Украина.

"Во-первых, в принципе подготовка была очень сложной. Для меня это была самая сложная подготовка из всех: и по состоянию здоровья, и по всем факторам, которые мешали. Я готовлюсь к чемпионату Европы, тренер из 7 часов тренировок – 3 на телефоне. Ему постоянно кто-то звонит, ну это не подготовка. Плюс эти качели: едем, не едем. Это не подготовка", – сказал Верняев.

"Подготовка была сбита с самого начала. Ты не знаешь, поедешь или нет, что тебе вообще делать, поставят ли твоего тренера. Мы привыкли так: приезжаем с соревнований, делаем разбор, ставим план, тренер дает задачу, мы работаем и уже едем на соревнования. Так у нас всегда. А здесь ничего не было известно прямо до последнего дня", – добавил Чепурной.

Что касается бойкота, то эту идею предложил Чепурной, а Верняев и другие гимнасты поддержали. Они требовали допустить главного тренера Сартинского к чемпионату Европы, но наставник так и не получил аккредитацию от федерации гимнастики, поэтому помочь команде прямо на помосте он не мог.

"Знаете, что странно? Пока идет война, другие федерации борются против допуска россиян, а наша – против допуска главного тренера. Это абсурд. На какой стороне они выступают, я не понимаю. Другие тренеры и судьи также говорят, что это абсурд – не пускать в зал тренера, у которого два ведущих гимнаста", – комментирует это сам Сартинский.

Геннадий Сартинский НОК Украины

Только благодаря Министерству молодежи и спорта Украины он смог поехать на турнир и по крайней мере в телефонном режиме помогать своим гимнастам. На некоторые соревнования Георгий смотрел с трибун (на квалификацию билет купил Чепурной, на командный финал – он сам). Но на личные финалы попасть уже не удалось.

Также был один момент, который вызывает вопросы. Сартинский смог попасть на первую тренировку своей команды на чемпионате Европы, но уже вскоре украинская федерация гимнастики пожаловалась европейской, мол "как так, у вас неаккредитованный человек пришел на тренировку". К счастью, ограничилось лишь предупреждением.

"Я общался с англичанином, который также давно выступает, и он говорит "а как так, а чего не пускают?" Мы между собой общаемся, и не понимаем. Нам сделали замечание, хорошо, что не штраф, но я не понимаю, мы в Советском союзе, в 30-х годах? Что сами на себя доносим, сами себя уничтожаем", – комментирует этот инцидент Верняев.

При этом сама Захарова и ее муж, бывший футболист Динамо Виктор Хлус, имели аккредитацию.

Но о влиянии этого решения федерации говорили все три собеседника. И все в один голос подтверждают – результат мог быть значительно лучше.

"Мне с моим 15-летним опытом было трудно соревноваться. Я в квалификации и я в финале – два разных человека. В финале мне нужен был человек, который скажет все, что нужно. Как это было на протяжении всех лет. Думаю, что я перегорел на этом, мне просто не хватало моего тренера. Даже с моим опытом самому очень сложно выходить.

Наши тренеры отработали на все 100, делали все, что нужно. Но когда это мой личный тренер, это другое. Только он знает, что сказать в нужный момент. Для меня это было очень сложно. Раньше, когда я ехал на турнир, я знал, что буду соревноваться против японца, китайца, американца. А сейчас у нас больше конкуренции с федерацией. Раньше мы ехали на соревнования, как на праздник, а сейчас очень много вопросов. Конечно, мы стараемся друг друга поддерживать, но сердце команды – это тренер", – рассказал Верняев.

С его словами полностью соглашается Назар Чепурной, который уже был в такой ситуации на Кубке мира, и после того заявил, что не поедет никуда без своего тренера:

"Подготовка к турниру – очень тяжелый процесс. Это психологическая работа, анализ, настройка. И это все знает и умеет личный тренер. В какой стране тренеру нужно покупать билет, чтобы он хотя бы с трибун посмотрел на то, как я выступаю и на телефонной связи как-то помочь? Тем более, когда эти спортсмены уже имеют имя в мировом спорте.

100%, моего тренера не хватало в зале. И я уверен, что если бы мы работали вместе, если бы тренер был рядом, то результат однозначно был бы лучше. Но, несмотря на всю эту грязь, нам удалось показать результат. Но это далеко не стабильность, в какой-то степени повезло. Так не будет всегда. Я рад, что смог получить медаль для Украины, но когда ты смотришь на работу Захаровой против сборной и Украины в целом, во времена, когда страна борется с врагом, понимаешь, что у нас также есть внутренний враг, с которым также надо бороться".

Вседозволенность Федерации гимнастики Украины

На фоне этого скандала стала очевидной главная проблема ФГУ, а именно вседозволенность. Руководство организации по своему желанию может менять заявку сборной Украины и назначать тренеров по своему усмотрению. Верняев даже шутит, что:

"Они устав переделали. Так его меняют, что, видимо, скоро тот, у кого фамилия на "В", не сможет ничего делать".

Олег Верняев Getty Images

О таких инцидентах рассказал Сартинский. При чем это касается не только мужской команды. У женщин также Стелла Захарова сделала все возможное, чтобы тренер, который уехал из Украины, сумел вернуться без последствий. В то же время мужского наставника она не отпустила на турнир, поскольку он "может остаться за границей":

"Вот сейчас у нас будет поездка в Ташкент на Кубок мира. Мы ставим молодых ребят и их тренера. Но пришел отказ, чтобы этого тренера не ставить, потому что он может остаться за границей. То есть, они решают, кто может остаться, а кто нет.

Например, у девушек есть Ковалев. Он был акробатом, а потом Захарова назначила его старшим тренером. Он поехал на сбор и по странному стечению обстоятельств не вернулся, просрочил срок где-то на 9 месяцев. И все нормально. А сейчас уже работает в Украине, и ходят слухи по залу, что скоро будет на базе. Захарова делала все, чтобы он смог приехать обратно".

Как это работает? Списки на соревнования подает тренерский совет, и утверждает Министерство, оно же выделяет деньги. Но аккредитации выдает уже федерация. Поэтому, даже поехав на турнир по списку от Министерства, тебя банально не смогут поселить, потому что твоего имени нет среди списка аккредитованных.

Верняев считает, что Захарова умышленно так делает, чтобы напакостить. Ее не остановит даже угроза увольнения. К тому же, она на прошлом чемпионате Европы просила тренера Ковтуна убрать его из команды, лишь бы сборная Сартинского ничего не выиграла. Это "систематическое уничтожение мужской гимнастики".

Однако кое-что федерация не может. По словам Сартинского и Верняева, ФГУ уже длительное время пытается их убрать, но до сих пор им так и не удалось этого сделать. "Избиение", в котором еще в начале года обвинили тренера, до сих пор не доказано (хотя Захарова говорила, что тот инцидент попал на камеры), поэтому официально главным тренером сборной Украины до сих пор остается Сартинский.

"Стелла Георгиевна уже 2 года ходит в Министерство, но ей пока не удается меня убрать. Есть уже заявление, кого она поставит на мое место: человека, который был за границей, никогда не работал с командой, которого в 2020 году не выбрали. А больше никого нет. Она бы взяла любого, лишь бы не было меня.

В Министерстве есть адекватные люди, которые понимают, что и как. Они еще тогда говорили: "хорошо, вы можете уволить Сартинского, а кого вы поставите на его место? Человека, у которого не было гимнастов? Который не работал с ведущими гимнастами?" Я же тоже не пришел с улицы. Я с 2011 года был старшим тренером сборной команды", – рассказывает господин Геннадий.

Надеяться на смену руководства также не вариант. Только в прошлом году были выборы на должность президента федерации, но на них были приглашены всего 5 областей, чтобы не было тех, кто против.

"На выборы пригласили только 5 областей, а не все. Самое интересное, что в Киеве в то время у нас был я, Чепурной, Радивилов и еще 8 человек из сборной, а киевскую федерацию не пригласили. Знаете почему? Потому что я бы высказал свое мнение, а им бы это не понравилось. Что касается вице-президента, то Захарову не выбирали, ее после выборов уполномочили. Она говорит, что Сартинский занимал все должности. Сейчас она также везде руководит.

У нас есть техком, который решает все вопросы. Тренерский состав подает свое мнение, техком принимает решение и передает в Министерство. В техкоме: один судья, который за границей. Другой – у которого нет гимнастов, в зале бывает по 30 минут, но получает зарплату. Третий тоже за границей. Половину людей оттуда мы не знаем. Они не специалисты", – объясняет Верняев.

Что Верняев, что Чепурной сходятся во мнении: федерации гимнастики Украины нужны "рабы", люди, готовые быть послушными и не идти против мнения руководителей. Дошло до того, что ФГУ пыталась ограничить права гимнастов разговаривать со СМИ, но пока не удалось.

"Нам принесли письмо от федерации, где было написано, что я обязуюсь давать интервью и, кажется, что-то о соцсетях, согласовывая с федерацией. Типа я не имею права без федерации что-то делать. Но мы сказали, что это незаконно, и на некоторое время все затихло.

Хотя думаю, мы еще услышим об этом. То есть нужны рабы, которые кланяются, целуют тебя куда нужно. Нужно 20 человек, чтобы раз в год выступили на чемпионате Украины, а все остальное – как-то пропетляют", – рассказал Верняев.

"Глядя на ситуацию и все действия Захаровой, это не кажется, а действительно так и есть. Нужно просто тупое мясо. И результат на турнирах эту федерацию вообще никоим образом не интересует. Еще была такая фраза от Захаровой – вы спортсмены, вы не должны ничего писать, сидите в зале и работайте. Мы как раз хорошо выполняем свою работу, приносим результат. Почему федерация не выполняет свою работу?", – добавляет Чепурной.

Стелла Захарова Facebook

Чтобы развить женскую гимнастику, нужно убить мужскую?

Захарова часто сравнивает женскую сборную по спортивной гимнастике с мужской. Даже недавно говорила, что у женщин больше шансов выйти на Олимпийские игры, чем у мужчин. Позиция наших собеседников понятна: они только за развитие женской гимнастики, но не за счет уничтожения мужской.

"А у нас знаете как – пытаются показать хороший женский результат, пытаясь уничтожить мужской. Чтобы на нашем фоне было", – говорит Чепурной.

И дискриминация заметна в самых важных вещах. Банально, у мужчин нет врача в команде. А у женщин есть. И мужчинам приходится за свой счет лечиться.

"Хорошо, что банки кредиты дают", – шутит Верняев.

Также показательным был этот чемпионат Европы, где на команду женщин (5 гимнасток) было сразу 4 тренера. А у мужчин на 6 спортсменов – всего 2 наставника.

"Это такая странная математика. Ребятам, которые всегда приносят медали, позволили привезти только 2 тренеров, и им приходилось выбирать между гимнастами, кого идти страховать, с кем ходить. Это не так легко, как кажется. Для сравнения, на прошлом ЧЕ было 3 тренера и 5 гимнастов, а у женщин – 2 наставника.

Ну, сейчас немного изменилось, потому что Стелла Георгиевна укрепляет женскую команду. Я считаю, что это правильно, ее тоже надо развивать, чтобы они хорошо выступали, мы только болеем за это. Но не надо забывать о тех людях, которые сегодня приносят медали и прославляют нашу страну", – говорит Сартинский.

Тренер также показал журналистам сравнительную таблицу за последние 5 лет, где наглядно заметно, что мужская команда стабильно завоевывает медали на каждом турнире. С 2013 года лишь на Олимпиаде в Токио украинские гимнасты не добыли наград. В отличие от женщин, у которых в некоторые годы вообще не было медалей.

Также хорошим примером для сравнения стали соревнования в миксте на этом чемпионате Европы, где лучший результат у женщин был на 5 баллов меньше результатов ведущих и не только команд-соперниц. В итоге Украине не хватило 3-4 баллов, чтобы выйти в финал.

"Захарова сравнивает мужскую и женскую сборную по результатам, говоря, что у них есть шансы попасть на Олимпийские игры, а у нас все очень плохо. К примеру, я за три снаряда набрал 39 с копейками баллов, лучшая девушка набрала 35. Это на 5 меньше, чем ведущие команды, которые там выступают. Если бы она набрала хотя бы на 3-4 балла больше, то мы попали бы в финал", – рассказывает Чепурной.

Назар Чепурной НОК Украины

Дошло все до того, что гимнасткам просто запретили общаться с мужской командой. Об этом сообщил Верняев:

"Мы сейчас дошли до такого, что девушкам даже здороваться с нами запрещают. Это прям вау, командная работа в зале, командная атмосфера. Они ходят испуганные, боятся на нас смотреть, чтобы не дай бог никто из тренеров этого не увидел".

"Российский след" или коммуникация с федерацией

"Если что-то не так, Стелла Захарова сразу ищет российский след", – считает Сартинский.

Собственно, об этом же следе Захарова говорила в ответ на бойкот сборной Украины. Как мы уже отмечали ранее, идею подкинул Чепурной, но решение приняла вся команда.

"После того, как я узнал, что тренера не ставят, мы написали наше обращение, а в ответ получили от Захаровой не объяснение или решение, даже не попытку, а обвинения в том, что мы работаем с российскими спецслужбами. Это даже звучит просто невероятно. Поэтому с той стороной невозможно договориться", – пояснил Чепурной.

О проблеме коммуникации с федерацией спортсмены жаловались много. Они объяснили, что Захарова коммуницирует с ними только через посредника и даже не поздравляет с медалями.

"Захарова даже с медалью не поздравляла. Только пост в инстаграме сделала. Очень смешно, когда человек делает все, чтобы этого результата не было, а когда подходит момент соревнований, я выступаю в финале и выигрываю эту медаль, то человек стоит и кричит на трибуне "УКРАИНА ВПЕРЕДИ". Это очень лицемерно и очень противно", – добавляет Назар.

Гимнасты объясняют, что такое отношение от федерации также является причиной последних изменений гражданства среди спортсменов. Им просто не дают кислорода работать в Украине. Поэтому Чепурной считает, что таким людям нельзя занимать руководящие должности, они работают против страны.

Но вопрос российского следа имеет дополнительные аспекты. В частности, Верняев заявляет, что в ФГУ есть те, кто ждет Россию. И один из тренеров, приближенных к руководству федерации, на одном из турниров обнимался с российским судьей. Он же сообщил, что международная федерация гимнастики уже дала разрешение россиянам на возвращение.

"Россияне получили право выступать под белым флагом, насколько я знаю, но им не нравятся условия там, и пока что они решили отстраниться. Но я думаю, что это не навсегда. Думаю, что, возможно, они просто соберут новую команду и вернутся. Они не будут вечно отстранены. И вместо того, чтобы бороться (Федерация гимнастики Украины, – прим.) с нами, лучше было бы работать против этого".

Если это таки произойдет, то что Верняев, что Чепурной считают, что бойкотировать турниры – не вариант. Нужно бороться против них и побеждать на соревнованиях, заставляя россиян слушать гимн Украины.

"Уже была такая ситуация, только с белорусами в Баку, то так и получилось. Я медаль забрал, даже гимн их не слушал, ушел с пьедестала. А потом, когда я выиграл, то он гимн Украины послушал, после чего я ушел с общего фото", – рассказал Чепурной.

Еще одна проблема – отсутствие развития гимнастики в Украине. Федерация вместо закупки снарядов организовывает подиумные соревнования, причем по завышенным ценам. Но организация крайне проблемная.

Верняев жалуется, что на чемпионате Украины то упадет перекладина, то не хватает медалей, то брусья шатаются, то еще что-то. По его мнению, лучше средства из организации потратить на международные сборы или закупку снарядов, потому что у нас они еще старые, поэтому на них трудно подготовиться к турнирам, ведь там используют уже обновленные снаряды.

"Нам перед Олимпиадой Министерство закупило два снаряда. И вместо того, чтобы старый снаряд куда-то отдать, а новый нам оставить, Захарова решила новые снаряды кому-то отдать. Это же нелогично. А на соревнованиях уже новые снаряды, и нам за одну тренировку нужно привыкать к ним", – жалуется Верняев.

Олег Верняев и Геннадий Сартинский Instagram

Его претензии дополняет Сартинский. По словам тренера, в одном зале занимаются 15-17 парней и девушек, все снаряды они делят по часам, а когда в зале все одновременно, то из-за пыли не видно людей рядом.

"Вот так смотришь на все это и задаешься вопросом. А для кого федерация?", – лаконично завершил тему Сартинский.

Будущее украинской гимнастики

"Европейские тренеры подходят и говорят: "спасибо вам, у нас два/три ваших малых таких прикольных", – рассказывает Верняев.

Собственно, одна эта фраза описывает всю ситуацию с будущим поколением украинской гимнастики. Очень много украинских детей, которые могли бы стать заменой современному поколению, сейчас уехали из Украины.

"Я вам хочу сказать. Я сейчас сидел на трибунах, мимо меня проходили люди, мы разговаривали, сколько там наших детей. Их очень много за границей. Двух рук не хватит, чтобы посчитать. Это ведущие, хорошие ребята", – жалуется Сартинский.

Но самое большое сокровище, за которое "любая страна отдала бы большие деньги", нам пока удалось сохранить. Речь о Владимире Головине, которому в 2025-м исполнится 15 лет. Он уже сейчас является топом, выигрывает по 5-6 золотых медалей на турнирах. По словам Сартинского, в Европе Головина все знают и боятся.

"Он почти везде выигрывает, привозит по 5-6 золотых медалей. В этом году будет чемпионат мира. Он 2010 года рождения, а будет там соревноваться против, кажется, ребят 2006-2008 годов. Захарова говорила, что Головин не попадает на Олимпиаду-2028, но она ошиблась. Он попадает. И если это произойдет, то Головин усилит команду. Потому что сегодня у него больше сложность комбинаций, чем у всей нашей сборной", – добавляет тренер.

Верняев называет парня вундеркиндом, а Сартинский – трудягой. Также Олег отмечает психологическую устойчивость Головина:

"У него есть еще несколько психологических плюсов. Он любит и умеет выступать. Вот есть такие трудяги, но они выходят и ничего не могут сделать. А он не такой. Фантастика".

Учитывая то, что ему уже сейчас предлагают сменить спортивное гражданство, Украина серьезно рискует потерять самый большой бриллиант. Конечно, парень пока хочет оставаться здесь, но отношение федерации может изменить его мнение.

И проблема в том, что ФГУ даже не оплачивает дорогу парня на турниры. Все расходы между собой делят Сартинский и тренер юного Владимира. Надеемся, что в будущем это изменится. Головин имеет перспективу стать самой большой звездой украинской гимнастики, и его нужно сохранить.

***

"Мы будто не на олимпийской базе готовимся, а на реалити-шоу в США. И скоро нам скажут: "вас снимает скрытая камера, улыбнитесь, это все прикол" – шутит Верняев.

Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Современная ситуация в украинской гимнастике напоминает комедию, которая вполне может перерасти в серьезную драму. Ну не может организация, представляющая интересы украинского спорта, делать все, чтобы его уничтожить. И нельзя это замалчивать.

Украинская гимнастика и так потеряла очень много за последний год. Неужели этого не было достаточно, чтобы понять, что в этом виде есть проблемы, серьезные проблемы. И их нужно решать, а не создавать новые.