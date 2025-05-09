Бойкот сборной Украины, драка и громкий скандал: что происходит в мужской гимнастике

6 мая украинское спортивное общество всколыхнуло заявление гимнастов из сборной Украины, которые решили бойкотировать чемпионат Европы и обвинили вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллу Захарову в "расправе над теми, кто действительно работает".

Чемпион решил разобраться, что стало причиной такого решения и с чего началась эта "война".

Шаг первый: избиение, которого могло и не быть

Будем честными, споры между обеими сторонами происходят очень давно, но они ранее до чего-то конкретного не доходили. Однако 4 февраля 2025 года произошел первый серьезный шаг.

Стелла Захарова Facebook

В разговоре со мной Стелла Захарова обвинила главного тренера сборной Геннадия Сартинского в дисциплинарном нарушении. По ее словам, он на базе в Конча-Заспе при гимнастах избил другого тренера. Какого именно, она не сказала.

"Дело в том, что идет расследование, и когда оно завершится, мы дадим всю информацию. Там произошло это: на рабочем месте в спортивном зале в Конча-Заспе Сартинский в присутствии спортсменов избил другого тренера. Он сзади ударил его ногой. Есть показания и объяснительные записки другого представителя, которого ударили, и показания спортсменов. Второго тренера я пока не могу назвать. Мы запросили видео, которое нам не предоставили. Мы официально запросили видео у Министерства молодежи и спорта Украины, которое нам также не предоставили. Поэтому, пока идет расследование, Сартинский временно отстранен. Это нездоровая ситуация, где на рабочем месте главный тренер, как педагог, в присутствии детей, спортсменов, наносит телесные повреждения другому тренеру. В таких случаях тренер пишет заявление и уходит. Это нарушение трудового кодекса и дисциплинарной комиссии, к тому же очень серьезное", – рассказала Захарова.

Я спросил у господина Геннадия "Что произошло 4 февраля?". По его версии, история с избиением – выдумка, чтобы его уволить. Там была только словесная перепалка. Он также рассказал, что вторым тренером был Вячеслав Лаврухин. Он еще появится в этой истории позже.

Геннадий Сартинский НОК Украины

Стоит отметить, что с Захаровой я пообщался раньше, поэтому перед разговором с Сартинским у меня уже была ее версия. Сам Геннадий не упоминал, что его обвинили в ударе ногой. Наоборот, он говорил, что не мог побить Лаврухина, потому что у него недавно была операция на плече.

"Началось все с того, что Захарова взяла Лаврухина на должность старшего тренера. Это такой парень, сам себе на уме. Он поехал домой, потом приехал с девушкой и без разрешения поселил ее с собой, ничего не оплачивая. Я узнаю об этом и говорю: "Так нельзя, это неправильно". Разговор за разговором, он начал меня оскорблять, и так все получилось, что пошла ругань. Он позвонил Захаровой, что его якобы оскорбили. А то, что он меня матом послал, то это для Захаровой было нормально. Это было при детях, поэтому и я виноват, что не сдержался и тоже ответил. Он сказал, что я его как-то задел. А я как раз был после операции, меня оперировали на плече, рука не могла работать, как нужно, да и мне 71 год. И они такое придумали. Он написал заявление, я также написал, как все было. Ребята все подписались, что там ничего такого не произошло. Если бы такое действительно произошло, то он должен был бы вызвать полицию, снять побои и рассказать об этом. Но он почему-то это не сделал. И ему верят, а мне нет. Так посмотрите видео. У них идет запланированная акция, чтобы меня уволить. Это уже не первый раз".

Вячеслав Лаврухин получил награду лучшего тренера от НОК, 2017 год НОК Украины

Как все произошло на самом деле можно узнать, просмотрев видео. Мы сделали запрос в Министерство, чтобы получить его, и сейчас ждем ответа.

Шаг второй: заявка на чемпионат Европы

С этой истории начинается главное. 6 мая стало известно, что Федерация гимнастики Украины решила не отправлять главного тренера сборной Геннадия Сартинского на чемпионат Европы, где должны были бы выступать украинские гимнасты. Здесь снова появляется Лаврухин, ведь именно его назначили на место тренера на чемпионат Европы.

По словам Захаровой, Сартинский был отстранен из-за расследования вышеупомянутого инцидента, поэтому он не имел права ехать на чемпионат Европы. Также в одном из интервью госпожа Стелла сообщила, что туда не мог попасть олимпийский чемпион Олег Верняев, поскольку он не прошел отбор.

"Сартинский, пренебрегая правилами системы отбора, опять же делает нарушения и вписывает в заявку на чемпионат Европы как себя, так и гимнаста, который не прошел систему отбора".

Она также добавила результаты отбора (зеленым отмечены те гимнасты, которые его прошли), где видно, что Верняев не имел права получить место в заявке сборной Украины на чемпионат Европы.

Результаты отбора на чемпионат Европы телеграф

Сартинский же рассказал, что Украина могла подать Верняева в заявку, поскольку на соревнованиях разрешается дополнительное шестое место в команде. И решение об участии Олега в соревновании принимал не только он, а весь тренерский совет.

К тому же, по его словам, Верняев не смог пройти отбор по состоянию здоровья. Сначала у него была травма, а на чемпионате Украины он выступал с болезнью, поэтому не смог показать нужный результат.

"Верняев начал работать после Олимпийских игр и получил травму. Он восстановился, а потом заболел, пневмония. Его положили в больницу. Он там лежал и говорит, что надо выступить на чемпионате Украины, потому что идет отбор. Он вышел, но не вылечился. Кашляет, ничего не может делать. Начали работать, он задыхается и в итоге не смог выступить. Прошел только один прибор, на котором упал. А теперь я скажу так. В этом году чемпионаты Европы и мира – НЕ отборочные соревнования. Поэтому дают 5 мест + шестое, чтобы можно было попробовать других спортсменов. Верняев все равно лучше тех ребят, которые прошли отбор. Просто так случилось, что он не смог пройти. Я взял на свою ответственность и сказал, что мы его берем пятым. Это решение принимал тренерский совет, не только я. Все согласились".

Также Сартинский сказал, что если бы Украина не взяла Верняева, то он бы просто перестал выступать, а без него команды не будет. По приказу, Верняев стоит запасным в команде, а эту позицию может менять главный тренер.

Шаг третий: бойкот чемпионата Европы

Решение не отправлять Сартинского очень не понравилось украинским гимнастам, поэтому они в тот же день опубликовали заявление, в котором заявили об отказе от участия на чемпионате Европы без своего главного тренера.

Это заявление подписали Назар Чепурный, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун, Святослав Швед.

"Украинская федерация гимнастики целенаправленно отстраняет главного тренера мужской сборной Украины – Сартинского Геннадия Людвиговича – от участия в чемпионате Европы. Человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды. Это решение не имеет никакого спортивного или логического обоснования. Это – личная месть со стороны руководства Федерации во главе с Захаровой Стеллой Георгиевной, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри. Мы заявляем открыто: без Сартинского – мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы. Отдельно сообщаем, что наша команда направит коллективное обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики. Мы не будем молча наблюдать, как Федерация расправляется с теми, кто действительно работает. Мы – команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри", – говорится в публикации.

Захарова в комментарии Чемпиону заявила, что инициатором бойкота выступил Олег Верняев.

"Я не считаю, а я знаю. И спортсмена, который сегодня один из виновников подрыва авторитета Украинской федерации гимнастики и имиджа Украины, который не прошел систему отбора, поставили в команду. Сейчас этот вопрос будет пересматриваться. Мы не будем работать в беззаконии и подпрыгивать под Сартинским и Верняевым, которые сегодня подрывают имидж и авторитет федерации. Мы всегда работали и будем работать по закону, и будем заставлять других это делать. Поэтому многих это не устраивает", – добавила Захарова.

Сартинский же рассказал, что он ничего не знал об этом решении своих подчиненных и узнал о нем уже из Facebook. Однако он не удивлен обвинениями Захаровой в сторону Верняева. Геннадий добавил, что их конфликт начался с желания Олега возглавить федерацию.

"Я не знаю о бойкоте, я сам об этом прочитал в Facebook. Не думаю, что кто-то был инициатором. Думаю все ребята понимают, что поехать без тренера, который их готовит и знает каждого из них – трудно. Это спортивная психология. Захарова обвинила Верняева? Я даже не сомневался. Между ними начался конфликт, потому что Верняев захотел работать с федерацией, ведь видел, что ею никто не занимается, нет развития. И он сказал, что хочет сделать свою федерацию и идти туда работать. Все, сразу паника у Дерюгиной и Захаровой, потому что они боятся конкуренции. Они понимают, что рано или поздно он займет их место".

Добавим, что вскоре на Чемпионе выйдет полное интервью с Геннадием Сартинским, в котором мы, кроме темы этого текста, поговорили также об Илье Ковтуне, ненадлежащем судействе на Олимпийских играх 2024 и проблемах украинской гимнастики.

Шаг четвертый: возможен?

Сейчас нет ощущения, что все скоро завершится. На вопрос, возможно ли, что стороны договорятся, Захарова отказалась отвечать. Сартинский же сказал коротко и ясно. Он согласится на увольнение, если кроме него уволят и Захарову.

Войны интересов – это интересно, но когда они начинают вредить, стоит остановиться. Сейчас Украина серьезно рискует пропустить чемпионат Европы и потерять что Верняева, что Сартинского. Это особенно болезненные потери для команды, особенно после смены гражданства Ильи Ковтуна. Поэтому у меня только один вопрос, стоили ли цели отдельных людей таких последствий для украинского спорта?