ЧМ-2024. Украина победила Нидерланды и вышла в четвертьфинал

В Ташкенте состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира 2024 по футзалу, в котором путевку в четвертьфинал турнира разыграли национальные сборные Нидерландов и Украины. Поединок завершился победой украинцев со счетом 3:1.

Подопечные Александра Косенко открыли счет на шестой минуте. Эффектная комбинация завершилась передачей Абакшина на Зварыча, который перенаправил мяч в ворота нидерландцев.

Через две минуты "сине-желтые" могли удваивать свое преимущество, однако после удара Микитюка со штрафного и рикошета мяч попал в перекладину. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе украинцев.

Во втором тайме нидерландцев еще раз спас каркас ворот – чуть-чуть не повезло Корсуну. А затем Бузамбу сравнял счет после передачи от Букари.

Впрочем, очень быстро Украина снова наклонила чаши весов в свою сторону. Сухов сделал рывок на половину паркета соперников и отдал направо на Мельника, а тот с острого угла отправил мяч в ворота.

А на последней минуте Мельник оформил дубль, поставив финальную точку – 3:1.

Чемпионат мира 2024 по футзалу

1/8 финала. 24 сентября

Нидерланды – Украина – 1:3

Голы: Бузамбу (29) – Зварыч (6), Мельник (31, 40)

В четвертьфинале Украина сыграет против победителя противостояния между Испанией и Венесуэлой. Поединок 1/4 финала состоится 29 сентября в Ташкенте.

Ранее первым четвертьфиналистом мирового первенства стала Бразилия, разгромившая Коста-Рику.