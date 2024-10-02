Украина досадно уступила Бразилии в полуфинале чемпионата мира-2024

В Ташкенте на "Хумо Арене" состоялся матч 1/2 финала чемпионата мира 2024 года по футзалу, в котором путевку в полуфинал турнира разыграли национальные сборные Украины и Бразилии. Поединок завершился победой "селесао" со счётом 3:2.

На 5-й минуте опасно Артур пробивал после обрезки в центре защиты, однако бразильский игрок попал в штангу. В следующей атаке сборной Украины у Микитюка был голевой момент, но также попал в каркас ворот.

На 9-й минуте бразильцы вышли вперед, однако Лино выбил мяч из-под руки Александра Сухова, из-за чего судья отменил взятие ворот.

В конце первой половины капитан украинской команды Петр Шотурма получил повреждение, его на носилках вынесли из паркета.

На 17-й минуте поединка подопечные Александра Косенко вышли вперед! Игорь Чернявский сместился в центре и пробил низом точно в ближний угол от вратаря.

Игорь Чернявский отмечает забитый гол Ассоциация футзала Украины

В начале второго тайма бразильцы сравняли счет. Диего прорвался по флангу и классно прострелил в центр, мяч от ноги Семенченко залетел в ворота. А в следующей атаке Диего отличился своими силами.

Ростислав Семенченко был близок, чтобы восстановить паритет, однако попал в перекладину со штрафного на 25-й минуте игры.

На 29-й минуте сборная Украины сумела сравнять счет, Абакшин отдал идеальную передачу на Корсуна, который в пустые ворота отправил мяч. На 33-й минуте украинские игроки очень опасно атаковали, однако мяч дважды попал в штангу.

На 36-й минуте в ворота сборной Украины был назначен пенальти из-за шестого фол, который заработал Мельник. Сухов дотянулся до мяча, но от его руки игровой снаряд в сетку.

Чемпионат мира 2024 по футзалу

1/2 финала, 2 октября

Украина – Бразилия 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – 18 Чернявский, 1:1 – 21 автогол Семенченко, 1:2 – 23 Диего, 2:2 – 29 Корсун, 2:3 – 36 Диего

Незачисленный гол: Лино 9'

Отметим, что Украина во второй раз в истории играла в полуфинале чемпионата мира по футзалу. Впервые это удалось в 1996 году, тогда "сине-желтые" заняли 4 итоговое место, проиграв полуфинал и матч за бронзовые награды.

В финале Бразилия сыграет с победителем пары Аргентина – Франция, который определится завтра, 3 октября, в 18.00 по киевскому времени.

Бронзовый и золотой финалы пройдут в один день – 6 октября. Сборная Украины сразится за медали в 15:30 по киевскому времени, а "селеасо" впервые за 12 лет попытаются завоевать титул чемпионов мира по футзалу в 18:00.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

В плейоф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).