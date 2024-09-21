Сборная Украины победила Афганистан и вышла в плей-офф ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу минимально победила Афганистан в 3 туре группового этапа чемпионата мира-2024 в Узбекистане.

Матч завершился со счётом 4:1.

Начало матча было непростым для Украины. Афганцы пытались огрызаться и навязывать свою игру, но со временем "желто-синие" все же перехватили инициативу и начали регулярно беспокоить Сафари.

Первый по-настоящему опасный момент возник на 12-й минуте, когда Евгений Жук оказался один на один с вратарем, убрал его на замахе, но попал в штангу.

Через несколько минут Евгению удалось реабилитироваться. 5-й номер сборной Украины реализовал пенальти, который сначала не хотели назначать, но Александр Косенко взял челлендж и после просмотра видеоповтора арбитр изменил свое решение.

Забитый гол придал Украине уверенность. Михаил Зварыч нанес дальний удар, и после серии рикошетов мяч оказался в сетке ворот.

В начале второго тайма "Львы Хорасана" отквитали один гол. "Желто-синие" оставили Мефрана Голами самого на дальней стойке, и афганец воспользовался этим, замкнув прострел в пустые ворота.

За три минуты до конца украинцы снова увеличили свое преимущество до двух мячей. Михаил Зварыч в одно касание пробил в дальний угол после скидки от партнера. Афганцы сразу сняли вратаря и выпустили пятого полевого, за что и поплатились – Михаил Зварыч попал в пустые ворота ударом со своей половины поля.

Чемпионат мира-2024

3 тур, 21 сентября

Украина – Афганистан 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Жук 14, 2:0 – Абакшин 16, 3:1 – Зварыч 37, 4:1 – Корсун 38

Благодаря этой победе сборная Украины набрала 6 очков и заняла второе место в своей группе. В 1/8 финала команда Александра Косенко встретится с национальной командой Нидерландов. Матч состоится во вторник, 24 сентября.

Отметим, что лучшим достижением Украины на чемпионатах мира является историческое 4 место в 1996 году.