ЧМ-2024. Бронзовый финал. Украина – Франция: онлайн-трансляция

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч за 3 место на чемпионате мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Франции.

Поединок состоится в узбекистанском Ташкенте. Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильное спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по Киеву.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4). В шаге от финала подопечные Косенко уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).