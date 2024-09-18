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Сборная Украины разгромила Анголу на ЧМ-2024 по футзалу

Олексій Мурзак — 18 сентября, 17:14
Сборная Украины разгромила Анголу на ЧМ-2024 по футзалу
Збірна України з футзалу
УАФ

В четверг, 18 сентября, сборная Украины по футзалу провела второй поединок на чемпионате мира 2024 года.

"Сине-желтым" противостояла национальная команда Анголы. Победу с разгромным счетом 7:2 одержали подопечные Александра Косенко.

Чемпион проводил текстовую трансляцию матча.

Чемпионат мира-2024 – футзал
 Группа C, 2 тур, 18 сентября

Ангола – Украина 2:7 (1:3)

Голы: 0:1 - 7 Жук, 0:2 - 13 Корсун (пен), 0:3 - 17 Корсун, 1:3 - 17 Элбер, 1:4 - 16 Мельник, 1:5 - 28 Зварич, 1:6 - 32 Чернявский, 2:6 40 Веду, 2:7 - 40 Швед

Чемпионат мира по футзалу проходит в Узбекистане. В другом матче группы С Аргентина сыграет против Афганистана.

Следующий матч Украина проведет 21 сентября – соперником будет Афганистан.

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