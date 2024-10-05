Сборная Украины сохранила 5 место в обновленном рейтинге УЕФА

Сегодня, 5 октября, УЕФА обновила рейтинг европейских сборных по футзалу.

Мужская сборная Украины сохранила за собой пятую строчку, в то время как Казахстан обошел Испанию, заняв второе место среди сильнейших сборных Европы.

Рейтинг европейских сборных по футзалу, Топ-10

Португалия Казахстан Испания Россия Украина Франция Хорватия Финляндия Нидерланды Польша

Полный рейтинг по этой ссылке.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но потом уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4) . В шаге от финала подопечные Косенко уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч за 3 место "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Франции. Чемпион проведет онлайн-трансляцию матча.