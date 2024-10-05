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Сборная Украины сохранила 5 место в обновленном рейтинге УЕФА

Олексій Мурзак — 5 октября, 18:15
Сборная Украины сохранила 5 место в обновленном рейтинге УЕФА
Збірна України з футзалу
УАФ

Сегодня, 5 октября, УЕФА обновила рейтинг европейских сборных по футзалу.

Мужская сборная Украины сохранила за собой пятую строчку, в то время как Казахстан обошел Испанию, заняв второе место среди сильнейших сборных Европы.

Рейтинг европейских сборных по футзалу, Топ-10

  1. Португалия
  2. Казахстан
  3. Испания
  4. Россия
  5. Украина
  6. Франция
  7. Хорватия
  8. Финляндия
  9. Нидерланды
  10. Польша

Полный рейтинг по этой ссылке.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но потом уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4) . В шаге от финала подопечные Косенко уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч за 3 место "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Франции. Чемпион проведет онлайн-трансляцию матча.

Збірна України з футзалу рейтинг УЄФА футзал

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