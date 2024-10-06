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Сборная Украины объявила стартовый состав на бронзовый финал ЧМ-2024 с Францией

Олександр Булава — 6 октября, 13:45
Сборная Украины объявила стартовый состав на бронзовый финал ЧМ-2024 с Францией
Асоціація футзалу України

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился со стартовым составом команды матч за 3 место на чемпионате мира-2024 против Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Стартовая пятерка сборной Украины : Александр Сухов – Ростислав Семенченко, Даниил Абакшин, Михаил Зварыч, Игорь Корсун.

Поединок пропустит травмированный в полуфинале Петр Шотурма. В то же время вернулся в заявку отбывший дисквалификацию Назар Швед.

Матч Украина – Франция начнется в 15:30 по киевскому времени, трансляция будет доступна на "Общественное: Спорт", а сайт Чемпион проведет текстовую онлайн встречу.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете.

В плейоф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, обыграли Венесуэлу (9:4) в четвертьфинале и уступили в битве с Бразилией (2:3) за выход в финал.

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