Абакшин стал лучшим игроком Украины на ЧМ-2024 по системе гол+пас

Игрок сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин оформил хеттрик в матче за третье место против Франции на ЧМ-2024.

Игра завершилась со счетом со счетом 7:1 в пользу "сине-желтых".

Даниил всего на мировом первенстве отличился 7 голами, что позволило ему стать лучшим бомбардиром национальной команды.

На его счету 6 ассистов. Это также самый лучший показатель в составе сборной Украины.

Более того, за весь турнир столько результативных передач отдал только француз Абдессамаду Мохаммеду. Отметим, что сразу три бразильца имеют на счету по 5 ассистов, поэтому во время финала могут догнать Абакшина.

Украина во второй раз в истории сыграла в бронзовом финале Мундиаля. В 1996 году наша сборная, в составе которой играл нынешний главный тренер Александр Косенко, уступила в матче за 3-е место команде России – 2:3.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вицечемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете.

В плейоф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4) . В шаге от финала подопечные Косенко уступили пятикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).