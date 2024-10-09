Ему будут делать операцию в Германии: Косенко рассказал о травме Шотурмы

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о травме капитана команды Петра Шотурмы на чемпионате мира.

Его слова приводит пресс-служба УАФ .

"Петр Шотурма пока полетел в Германию, где будет делать операцию. Мы его поддерживаем, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения в ряды нашей команды.

Это очень важный для нас игрок, будем надеяться на лучшее. К сожалению, травма у него очень тяжелая, поэтому некоторое время понадобится для восстановления", – рассказал Косенко.

По словам тренера, в матче против Бразилии Украина действительно потеряла капитана.

"Но считаю, что команда все равно играла очень хорошо и пыталась дать Петру положительные эмоции. Не удалось победить, но хочу поблагодарить ребят за эту игру, за самоотдачу и настрой", — сказал Косенко.

Напомним, на мундиале украинцы завоевали бронзовые награды в матче за третье место против Франции.

На групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но позже уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1) , заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4) . В шаге от финала подопечные Косенко уступили шестикратным чемпионам мира – бразильцам (2:3).