Косенко: Ожидаем выход сборной Украины на чемпионат Европы

Уже вскоре, 13 декабря, сборная Украины по футзалу начнет свои выступления в квалификации Евро-2026. Первым соперником для украинцев будет Кипр, а в группе также Румыния и Германия.

После сенсационной бронзы чемпионата мира ожидания к игре сборной существенно выросли. Чемпион спросил у главного тренера команды Александра Косенко, будет ли это иметь влияние на игроков, а также поинтересовался, чего наставник ожидает от своей команды и соперников.

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– Прежде всего, чего вы ожидаете от этой квалификации?

– Ожидаем прохода на чемпионат Европы. Но мы понимаем, что сейчас соперники будут настраиваться на нас очень серьезно, поэтому нам нужно быть к этому готовыми и нужно готовиться очень тщательно и серьезно.

– Бронза чемпионата мира с одной стороны повысила статус команды, а с другой, будет ли она иметь какое-либо дополнительное влияние на игроков? Может быть, в отрицательном плане?

– Ну, в негативном, надеюсь, не будет. Я думаю, что это должно придать им уверенности. Уверенности в своих силах, в своих возможностях. А насчет негативного влияния, я думаю, они сами понимают, что чтобы чего-то достигать, нужно работать теперь еще больше.

– Первые матчи будут с Кипром и Румынией. Чем соперники могут удивить вас?

– Ну, я думаю, что сейчас уже есть много информации о соперниках. Это раньше кто-то кого-то мог удивить, когда не было информации. А сейчас она есть, и я не думаю, что такое может произойти. Все будет зависеть от нашей готовности, от нашего настроя.

Я надеюсь, что с настроением и желанием не должно быть проблем, но все равно нужно готовиться, не важно это Кипр или Испания. Надо готовиться к каждому сопернику серьезно, чтобы потом не было по ходу игры проблем. Если ты кого недооценишь, если ты о ком-то подумаешь, что еще до игры можешь их обыграть, то будут проблемы. Потому будем тщательно готовиться и настраиваться на каждую игру.

– Всех ли удалось вызвать, кого хотели, или, может быть, кто-то важный пропустит сбор?

– Да нет, все в строю, все, как говорится, рвутся в бой. Мы понимаем, что Петр Шотурма не сыграет, но это на весь отбор, это мы понимаем. И еще раз пожелаем ему быстрого восстановления. Так что готовимся.

Напомним, Шотурма травмировался в полуфинальном матче чемпионата мира 2024 против Бразилии (2:3). В начале октября он перенес первую часть операции на связях коленного сустава.