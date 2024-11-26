Определился календарь матчей сборной Украины в основном раунде отбора на Евро-2026

Определен календарь матчей национальной сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на Евро-2026.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу 1 вместе с Румынией, Германией и Кипром.

Календарь матчей сборной Украины по футзалу в отборе на Евро-2026

13.12.2024. Кипр – Украина (11:00)

– Украина (11:00) 17.12.2024. Румыния – Украина (19:00)

– Украина (19:00) 31.01.2025. Германия – Украина

– Украина 04.02.2025. Украина – Германия

– Германия 11.04.2025. Украина – Кипр

– Кипр 15.04.2025. Украина – Румыния

40 участников (34 лучшие сборные по декабрьскому рейтингу и шесть лучших из предыдущего раунда) поделили на 10 групп по четыре команды. Каждая команда встретится с другой в своей группе дома и на выезде.

10 победителей групп присоединятся к Латвии и Литве (которые проходят автоматически, как хозяева турнира) в финальной стадии, а восемь лучших команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Плей-офф пройдет с 15 по 24 сентября 2025 года. Восемь команд будут разбиты на четыре пары. После матчей дома и на выезде определятся последние четыре участника финальной стадии.

Финальный турнир пройдет в период с 18 января по 8 февраля 2026 года, точные даты будут объявлены позже. 16 команд будут разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Ранее с сборная Украины по футзалу обнародовала список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата Европы 2026 года.