Определился календарь матчей сборной Украины в основном раунде отбора на Евро-2026
Определен календарь матчей национальной сборной Украины по футзалу в основном раунде отбора на Евро-2026.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
"Сине-желтые" по результатам жеребьевки попали в группу 1 вместе с Румынией, Германией и Кипром.
Календарь матчей сборной Украины по футзалу в отборе на Евро-2026
- 13.12.2024. Кипр – Украина (11:00)
- 17.12.2024. Румыния – Украина (19:00)
- 31.01.2025. Германия – Украина
- 04.02.2025. Украина – Германия
- 11.04.2025. Украина – Кипр
- 15.04.2025. Украина – Румыния
40 участников (34 лучшие сборные по декабрьскому рейтингу и шесть лучших из предыдущего раунда) поделили на 10 групп по четыре команды. Каждая команда встретится с другой в своей группе дома и на выезде.
10 победителей групп присоединятся к Латвии и Литве (которые проходят автоматически, как хозяева турнира) в финальной стадии, а восемь лучших команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.
Плей-офф пройдет с 15 по 24 сентября 2025 года. Восемь команд будут разбиты на четыре пары. После матчей дома и на выезде определятся последние четыре участника финальной стадии.
Финальный турнир пройдет в период с 18 января по 8 февраля 2026 года, точные даты будут объявлены позже. 16 команд будут разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Ранее с сборная Украины по футзалу обнародовала список игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата Европы 2026 года.