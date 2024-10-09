Капитан сборной Украины успешно перенес операцию

Капитан национальной сборной Украины по футзалу Петр Шотурма успешно перенес операцию на связках коленного сустава.

Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины.

Футзалиста оперировали в мюнхенской клинике. Руководил процессом один из ведущих специалистов по работе с травмами колена профессор М. Штробель. Отмечается, что на Шотурму будет ожидать еще одно хирургическое вмешательство.

Напомним, Петр травмировался в полуфинальном матче чемпионата мира 2024 года против Бразилии (2:3). В итоге Украина завоевала историческую бронзу на мундиале, разгромив Францию в матче за третье место.