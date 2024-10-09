Капитан сборной Украины успешно перенес операцию
Петро Шотурма
АФУ
Капитан национальной сборной Украины по футзалу Петр Шотурма успешно перенес операцию на связках коленного сустава.
Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины.
Футзалиста оперировали в мюнхенской клинике. Руководил процессом один из ведущих специалистов по работе с травмами колена профессор М. Штробель. Отмечается, что на Шотурму будет ожидать еще одно хирургическое вмешательство.
Напомним, Петр травмировался в полуфинальном матче чемпионата мира 2024 года против Бразилии (2:3). В итоге Украина завоевала историческую бронзу на мундиале, разгромив Францию в матче за третье место.