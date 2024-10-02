Украина в статусе аутсайдера попытается вырвать в Бразилии путевку в финал ЧМ-2024

Сегодня, 2 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала чемпионата мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Бразилии.

Поединок, в котором определится первый финалист турнира, состоится в Ташкенте. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по Киеву.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале "Суспильное Спорт", а также региональных телеканалах Суспильного. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В другом полуфинале 3 октября сыграют сборные Аргентины и Франции. Победители 1/2 финала определят между собой чемпиона мира, а проигравшие команды разыграют бронзовые медали в поединке за третье место. Финальные матчи пройдут 6 октября.

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).