Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футзал

Украина в статусе аутсайдера попытается вырвать в Бразилии путевку в финал ЧМ-2024

Денис Шаховець — 2 октября, 07:20
Украина в статусе аутсайдера попытается вырвать в Бразилии путевку в финал ЧМ-2024
ФІФА

Сегодня, 2 октября, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала чемпионата мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Бразилии.

Поединок, в котором определится первый финалист турнира, состоится в Ташкенте. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по Киеву.

Читайте также :
Фото Сборная Украины в полуфинале ЧМ-2024: феномен или дикое стечение обстоятельств?

Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале "Суспильное Спорт", а также региональных телеканалах Суспильного. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В другом полуфинале 3 октября сыграют сборные Аргентины и Франции. Победители 1/2 финала определят между собой чемпиона мира, а проигравшие команды разыграют бронзовые медали в поединке за третье место. Финальные матчи пройдут 6 октября.

Читайте также :
Чемпионат мира 2024 по футзалу: календарь, трансляции и результаты

Напомним, на групповом этапе команда Александра Косенко сначала разгромно проиграла действующим вице-чемпионам мира – аргентинцам (1:7), но впоследствии уверенно победила Анголу (7:2) и Афганистан (4:1), заняв второе место в квартете.

В плей-офф "сине-желтые" стартовали с победы над Нидерландами (3:1) в 1/8 финала, а затем вырвали путевку в полуфинал, оставив за бортом турнира команду Венесуэлы (9:4).

анонс Збірна України з футзалу футзал Чемпіонат світу з футзалу-2024

анонс

Шахтер – Аталанта: анонс матча основного этапа Лиги чемпионов
Динамо – Лацио: анонс матча основного этапа Лиги Европы
Чемпионат мира по акробатике: вернуть место в элите сборной Украины
Болонья – Шахтер: анонс матча основного этапа Лиги чемпионов
Сборная Украины — сборная Японии: анонс финального матча голбола на Паралимпиаде-2024

Последние новости