Сборная Украины в полуфинале ЧМ-2024: феномен или дикое стечение обстоятельств?

Событием, омрачившим все остальные спортивные новости в минувшее воскресенье, стал феерический выход сборной Украины по футзалу в полуфинал чемпионата мира, который продолжается в Узбекистане. Команда, возглавляемая Александром Косенко, катком проехалась по сборной Венесуэлы (9:4) и остается среди претендентов на медали. В наше трудное время украинский болельщик не избалован большими достижениями на международных аренах, особенно в командных видах спорта, поэтому попадание футзалистов в четверку лучших команд мира было воспринято с большим энтузиазмом.

И действительно, порадоваться есть чему, особенно на фоне недавнего провального выступления сборной по большому футболу на Евро-2024, где подопечные Сергея Реброва даже не вышли из группы. Для футбольной сборной самым высоким достижением на Мундиалях остается четвертьфинал 2006 года, а вот футзалисты повторили свой лучший результат, датируемый 1996 годом, когда команда, возглавляемая Геннадием Лисенчуком, тоже была в полуфинале чемпионата мира и в итоге финишировала четвертой. Так что, у Александра Косенко и его ребят еще есть возможность превзойти тот результат из прошлого столетия.

Есть такая футбольная мудрость, что игра забывается, а результат остается в истории. Так будет и с полуфиналом на ЧМ-2024, даже если он и останется пределом для сборной Украины. Игроки уже практически гарантировали себе звание заслуженных мастеров спорта, а многочисленный тренерский штаб – заслуженных тренеров Украины. Учитывая, что с приходом Андрея Шевченко на должность руководителя УАФ футбольная ассоциация повернулась лицом к футзалу, игроки сборной также гарантировали себе неплохие премиальные, хотя они и будут на два порядка ниже, чем у футболистов просто за выход на Евро-2024.

Впрочем, есть желание пойти вопреки той футбольной мудрости, трезво взглянуть на выступление футзальной сборной, и не только в Узбекистане, потому что есть определенная тенденция. Можно ли войти в четверку лучших команд Европы, если на чемпионате континента две из шести игр выиграть, а остальные четыре проиграть? Ответ – да, и с этой, казалось бы, невозможной задачей блестяще справилась опять же сборная Украины по футзалу на Евро-2022.

На групповом этапе команда Александра Косенко проиграла Нидерландам и Португалии, но разгромно победила Сербию и квалифицировалась в четвертьфинал. Этого могло бы не быть, если бы в игре Нидерландов и Сербии игрок Нидерландов на предпоследней минуте забил пенальти, тогда бы в четвертьфинал вышла именно эта сборная. Далее у Украины была победа в четвертьфинале над Казахстаном и поражения в полуфинале от России и в игре за 3 место от Испании. То есть, для выдающегося результата нашим футзалистам понадобилась всего одна выдающаяся игра – с Казахстаном, который в мировом и европейском рейтинге стоит выше украинцев.

ФИФА

Прошло два года, результат – уже полуфинал чемпионата мира, и парадокс – для этого сборной Украины не требовалось даже одной выдающейся игры! Вспомним путь сборной Украины, и акцент сделаем на месте её соперниках в мировом рейтинге. Сокрушительное поражение от Аргентины, 5-й рейтинг, а дальше победы над Анголой (47), Афганистаном (30), Нидерландами (36) и Венесуэлой (21). Подытожим: Украина (12) без шансов проиграла сборной, которая выше неё в рейтинге, и победила тех, кого и должна была побеждать, и поражения от кого были бы настоящим позором.

Здесь никаких претензий к команде Александра Косенко быть не может. Она, во-первых, на десятом году пребывания Косенко во главе сборной наконец полностью перешла на общение внутри команды на украинском. Во-вторых, шла своим путем на чемпионате мира честно, будущих соперников себе не подгадывала, а делала то, что и должна была делать. Судьба дала украинцам шанс выйти в полуфинал, когда Венесуэла неожиданно в 1/8 финала отправила домой Испанию, и они этим шансом воспользовались. Так бывает и в жизни, когда у тебя есть только один шанс, воспользуешься ли ты им или нет, зависит только от тебя.

А теперь уже к более глобальному. С выходом сборной Украины в полуфинал свой шанс выйти из небытия получил и весь украинский футзал. Самым страшным будет после чемпионата мира решить, что в нашем футзальном доме все хорошо и под это только стричь дивиденды. Можно с уверенностью утверждать, что полуфиналы Евро-2022 и ЧМ-2024 состоялись не благодаря, а резко вопреки тем условиям, при которых украинский футзал существует и что сдерживает его развитие.

Выступления сборной в Узбекистане получили незаурядный медийный резонанс, и результаты игр команды попали в полосы не только спортивных интернет-изданий, которые о футзале упоминают только во время чемпионатов мира и Европы, но и непрофильных интернет-ресурсов. Если после 12 октября хотя бы треть из них сохранит свой интерес к футзалу, доказавшему, что он того стоит, это было бы идеальным. Почему озвучена дата 12 октября? Потому что именно в этот день стартует новый чемпионат Украины, в котором за победу будут соперничать 12 команд, чего уже давно не было. Кстати, футзальный чемпионат Украины уникален. Их сыграно уже более тридцати, но еще не было ни одного случая, что команда покинула высшую или экстралигу по спортивному принципу. Команды покидали эти дивизионы исключительно по экономическим причинам, то есть просто исчезали.

ФИФА

Очень мощно футзальный чемпионат мира представлен на Суспильном, но есть ли надежда, что на этом телеканале будет присутствовать чемпионат Украины? Практически нет. За более чем 30 лет независимости Украины в нашей стране был построен только один (!!!) спортивный комплекс, из которого телевизионщикам не стыдно показывать футзал, это Дворец спорта "Локомотив" в Харькове. Все остальные арены, на которых проводятся матчи чемпионата Украины, это советское наследие. Где-то более или менее качественное, а где-то просто ужасное, и не на периферии, а даже в Киеве, достаточно взглянуть на ту площадку, на которой играет двукратный чемпион Украины столичный ХИТ.

Враждебная агрессия уничтожила Дворцы спорта в Северодонецке и Харькове, спорткомплекс "Каразинский" в том же Харькове. Безусловно, после войны они будут отстроены и футзал просто обязан вернуться на эти арены. Как и присутствовать в тех спорткомплексах, строительство которых поставлено на паузу из-за войны, а такие, например, в Ровно и Хмельницком.

Украинский футзал попал в четверку лучших в мире даже в строгих и скромных условиях, в которых он существует сейчас, но если после чемпионата мира футзал воспользуется своим шансом, то присутствие сборной Украины в полуфиналах чемпионатов Европы и мира не будет считаться каким-то невероятным феноменом или результатом дикого фарта на турнирном пути, который мы имели два года назад на Евро и имеем сейчас на чемпионате мира. Полуфиналы станут закономерностью, более того, промежуточным шагом к высоким наградам.

В чьих руках? Есть конкретный ответ. Это две общественные организации – Украинская Ассоциация футбола, которая каждый год получает от УЕФА немалые средства именно на развитие футзала, и Ассоциация футзала Украины. Последняя сейчас, к сожалению, больше сосредоточена на том, что собирать средства с клубов, чем на том, как выгодно продать достижение сборной Украины на международной арене потенциальным инвесторам и рекламодателям. Испанская лига LNFS в прошлом году заработала около 1,4 миллиона евро на продаже трансляций своего футзала почти в 40 странах мира. Для украинского футзала такие цифры – недостижимая мечта. Но где Испания после чемпионата мира и где Украина, которая будет еще неделю в Узбекистане – и в этом тоже феномен.

Анатолий Подвойский, пресс-аташе футзальной сборной Украины в 2007-2018 годах, специально для Чемпиона.