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Карпаты объявили нового главного тренера

Владислав Уткін — 19 июля, 15:03
Карпаты объявили нового главного тренера

Львовские Карпаты объявили о назначении Владислава Лупашко на должность главного тренера команды.

Об этом сообщила пресс-служба "львов".

Отмечается, что функции старшего тренера основной команды будет выполнять Сергей Лавриненко, тренера вратарей — Богдан Шуст, которые также входили в тренерский штаб юношеской команды "бело-зеленых".

Накануне Карпаты разорвали контракт с Мироном Маркевичем. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Маркевич покинул клуб из-за недостаточной комплектации первой команды и приезда нового тренерского штаба во главе с Лупашком в команду U-19.

Напомним, что в июне Владислав возглавил юношескую команду Карпат после того, как покинул Ингулец, с которым он стал чемпионом Первой лиги . По информации KDK, президент Ингульца Александр Поворознюк обиделся на наставника из-за того, что тот хотел перейти во львовские Карпаты.

Карпати Владислав Лупашко Мирон Маркевич

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