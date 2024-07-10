УАФ выразила поддержку Реброву после провала на Евро-2024

Украинская ассоциация футбола выразила полное доверие к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву и его тренерскому штабу.

О соответствующем решении Исполкома УАФ было сообщено на официальном сайте.

После обсуждения выступлений национальной сборной по предложению президента УАФ Андрея Шевченко Реброву и его штабу была выражена полная поддержка. Сам Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

"УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует упомянуть, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба Сейчас задача национальной команды - подготовиться к выступлениям в Лиге наций, которая начнется уже в сентябре, и квалификации к ЧМ-2026", - отметил Шевченко.

Напомним, что Украина нелестно выступила на Евро-2024. После разгромного поражения от Румынии "сине-желтые" одержали волевую победу над Словакией, а в последнем туре расписали нулевую ничью с Бельгией . Впрочем, из-за результата параллельного поединка команда Реброва осталась за бортом чемпионата Европы.

Накануне появилась информация, что итальянец Андреа Мальдер может вернуться в тренерский штаб сборной Украины.