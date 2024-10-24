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Шахтер опустился на 29 место в турнирной таблице Лиги чемпионов по итогам 3-го тура

Руслан Травкін — 24 октября, 00:50
Шахтер опустился на 29 место в турнирной таблице Лиги чемпионов по итогам 3-го тура
Шахтар

Завершились матчи третьего раунда основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025. Донецкий Шахтер на выезде уступил лондонскому Арсеналу.

"Горняки" расположились на 29 строчке турнирной таблицы. Такое место означает, что "оранжево-черные" не квалифицируются на прямую в плей-офф или в стыковые матчи.

Украинский клуб за три матча набрал 1 очко. В первом туре команда Марино Пушича сыграла вничью с Болоньей, а во втором разгромно проиграла Аталанте.

В следующем раунде Шахтер сыграет против швейцарского Янг Бойза. Игра состоится 6 ноября. Следующий соперник чемпиона Украины очков не набирал и имеет разницу голов 0:9.

Самые интересные матчи этой недели проходили между испанскими и немецкими командами – в обоих случаях триумфаторами выходили представители Ла Лиги. Мадридский Реал совершил камбек против Боруссии Дортмунд, а Барселона без особых проблем победила Баварию.

Лидерами таблицы являются английские команды Астон Вилла и Ливерпуль, набравшие 9 очков из 9 возможных.

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