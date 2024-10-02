Шахтер разгромно проиграл Аталанте во втором туре ЛЧ

На стадионе "Арена Ауф Шальке" в немецком Гельзенкирхене прошел матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал итальянскую Аталанту. Поединок завершился поражением чемпиона Украины со счетом 0:3.

Еще в первом тайме команда Марино Пушича пропустила дважды. Сначала Джимшити на 21-й минуте с близкого расстояния расстрелял ворота Ризныка, а перед перерывом Лукман ударом в одно касание замкнул передачу от Колашинаца.

В дебюте второй половины встречи счет стал разгромным: Дзаппакоста выполнил подачу с фланга, а Белланова протиснул защитника и точно пробил головой в угол ворот.

Шахтер ничего не смог противопоставить команде Джан Пьеро Гасперини, не сделав ни одного удара в створ ворот соперника, и заслуженно уступил, причем мог пропускать даже больше.

Лига чемпионов-2024/25

2 тур. 2 октября

Шахтер – Аталанта – 0:3

Голы: 0:1 – 21 Джимшити, 0:2 – 44 Лукман, 0:3 – 48 Белланова

Шахтер: Ризнык – Матвиенко, Бондарь, Грамм (Конопля, 46), Педро Энрике – Степаненко (Бондаренко, 63), Марлон Гомес (Кевин, 63) – Зубков (Невертон, 76), Судаков, Крыськив – Эгиналду (Траоре, 63)

Аталанта: Карнесекки – Коссуну (Годфри, 83), Джимшити (Пашалич, 46), Колашинац – Белланова (Куадрадо, 46), Эдерсон, Де Роон, Дзаппакоста – Самарджич, Де Кетеларе (Дзаньоло, 60), Лукман

После двух туров Лиги чемпионов у Шахтера только одно очко, набранное в игре с Болоньей, а Аталанта имеет в активе четыре балла.

В следующем туре "горняки" поедут в гости к английскому Арсеналу, а бергамаски на следующий день на своем поле будут принимать шотландский Селтик.