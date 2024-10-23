Реал с камбеком разгромил Боруссию, Шахтер проиграл Арсеналу в 3 туре Лиги чемпионов

Во вторник, 22 октября, в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоялось девять поединков.

Стартовал игровой день матчами Милан – Брюгге и Монако – Црвена Звезда. В обоих случаях хозяева одержали уверенные победы, а игрок "россонери" Кристиан Пулишич забил в ворота бельгийского клуба прямым ударом с углового.

Самый интересный поединок проходил в Мадриде, где Реал принимал дортмундскую Боруссию. Эти команды в прошлом сезоне играли в финале ЛЧ.

Немецкий клуб выиграл первый тайм со счётом 2:0. "Бланкос" не собирались сдаваться и давили. Гостей дважды спасала перекладина, но в середине второго тайма коллектив Анчелотти проявил характер и забил 5 голов в ворота Грегора Кобеля

По схожему сценарию проходил матч в Париже. ПСВ, благодаря точному удару от Ноа Ланга, выиграл первый тайм, однако фаворит игры смог быстро сравнять счет, но победу французский гранд одержать не сумел.

Ювентус дома слабо сыграл против Штутгарта. Немецкий клуб в компенсированное время вырвал триумф.

Астон Вилла и Жирона одержали комфортные домашние победы, а Спортинг на выезде достаточно уверенно набрал три очка, обыграв австрийский Штурм.

Лига чемпионов – основной раунд

3 тур, 22 октября

Милан – Брюгге 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 34 Пулишич, 1:1 – 51 Саббе, 2:1 – 66 Рейндерс, 3:1 – 71 Рейндерс

Удаление : 40 – Оньедика

Монако – Црвена Звезда 5:1 (2:1)

Голые: 1:0 – 20 Минамино, 1:1 – 27 Ндиайе (пен), 2:1 – 45+4 Эмболо, 3:1 – 54 Синго, 4:1 – 70 Минамино, 5:1 – 90+6 Аклиуш

Арсенал – Шахтер 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Потрошитель (29, авт)

Реал – Боруссия Д 5:2 (2:0)

Голы: 0:1 – Мален (30), 0:2 – Гиттенс (34), 1:2 – Рюдигер (60), 2:2 – Винисиус (62), 3:2 – Васкес (83), 4:2 – Винисиус (86), 5:2 – Винисиус (90+2)

ПСЖ – ПСВ 1:1 (0:1)

Голы : 0:1 – Ланг (34), 1:1 – Хакими (55)

Жирона – Слован 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гутьерес (42), 2:0 – Хуанпе (73)

Астон Вилла – Болонья 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Макгин (55), 2:0 – Дюран (64)

Ювентус – Штутгарт 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бильаль Туре (90+2)

Штурм – Спортинг 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сантуш (23), 0:2 – Дьекереш (55)

Напомним, в следующих турах основного этапа Лиги чемпионов Шахтер встретится с Янг Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.