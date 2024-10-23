Барселона разгромила Баварию, Бенфика с Трубиным проиграла Фейенорду в 3 туре Лиги чемпионов

Сегодня, 23 октября, состоялось 9 матчей основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

В поединках-открытиях дня Брест сошелся с Байером, а бывший соперник донецкого Шахтера – Аталанта, сыграла против Селтика.

"Пираты" не смогли обыграть "черно-красных" в номинально домашней игре. Команды обменялись голами в первом тайме и больше не забивали.

Аталанта и Селтик также разошлись на определив более сильного, команды не смогли реализовать моменты и не забивали голы.

Позже Бенфика, за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, потерпела поражение от Фейенорда. Украинец провел на поле весь матч и совершил три сейва.

Барселона в центральном матче тура разгромила Барселону, хет-триком отличился вингер каталонцев Рафинья. Лилль одержал волевую победу над мадридским Атлетиком.

Лига чемпионов – основной раунд

3 тур, 23 октября

Брест – Байер 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 25 Виртц, 1:1 – 39 Ле Мелу.

Аталанта – Селтик 0:0

Барселона – Бавария 4:1 (3:1)

Голы: 1:0 - 1 Рафинья, 1:1 - 18 Кейн, 2:1 - 36 Левандовский, 3:1 - 45 Рафинья, 4:1 - 56 Рафинья

РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 27 Нуньес

Бенфика – Фейеноорд 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 - 12 Уеда, 0:2 - 33 Миламбо, 1:2 - 66 Актюркоглу, 1:3 - 90+2 Миламбо

Янг Бойз – Интер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3

Манчестер Сити – Спарта 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 3 Фоден, 2:) – 58 Голанд, 3:0 – 64 Стоунс, 4:0 – 68 Голанд, 5:0 – 88 Нунес (пен)

Атлетико – Лилль 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 - 8 Альварес, 1:1 - 61 Жегрова, 1:2 - 74 Дэвид (пен), 1:3 - 89 Дэвид

Зальцбург – Динамо Загреб 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 - 59 Куленович, 0:2 - 84 Петкович

Напомним, во вторник, 22 октября, состоялось 9 поединков. В частности, донецкий Шахтер уступил лондонскому Арсеналу (0:1). Со всеми результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.