Шахтер снова не забил: горняки проиграли Арсеналу в Лондоне

На арене "Эмирейтс Стедиум" в английском Лондоне состоялся матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором местному Арсеналу противостоял чемпион Украины – донецкий Шахтер. Поединок завершился поражением "горняков" со счетом 0:1.

С первых минут "канониры" прогнозируемо начали доминировать на футбольном поле, что на 29-й минуте привело к взятию ворот. Мартинелли с левого фланга вошел в штрафную площадь и со второй попытки пробил в ближний угол – мяч попал в штангу, а затем от ноги Резника залетел в сетку.

Во втором тайме Арсенал мог удваивать преимущество, когда рефери назначил пенальти за попадание мяча в руку Бондаря в штрафной. Однако на этот раз Ризнык был на высоте – вратарь дончан ногами парировал удар с одиннадцатиметровой отметки от Троссарда.

В конце встречи игроки Шахтера имели возможность сравнять счет, однако финальный свисток зафиксировал минимальную победу английского клуба. Украинский левый защитник лондонцев Александр Зинченко, недавно восстановившийся после травмы, провел весь поединок на скамейке запасных.

Шахтер третий матч не может забить в Лиге чемпионов. В предыдущих двух турах команда Марино Пушича сыграла вничью с Болоньей (0:0) и проиграла Аталанте (0:3).

Лига чемпионов-2024/25

3 тур. 22 октября

Арсенал – Шахтер – 1:0

Гол: Ризнык, 29 (автогол)

Незабитый пенальти: Троссард, 77 (голкипер).

Арсенал: Рая – Вайт (Мерино, 46), Салиба, Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 71), Райс, Партей, Троссард (Жоржинье, 88), Жезус (Стерлинг, 68), Мартинелли, Хавертц.

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко (Марлон, 87), Судаков, Зубков (Педриньо, 64), Эгиналду (Траоре, 84), Сикан (Кевин, 64).

После трех туров Лиги чемпионов у Шахтера только одно очко, набранное в игре с Болоньей, а Арсенал отныне имеет в активе семь баллов. В следующем туре "горняки" 6 ноября сыграют против швейцарского Янг Бойз, а "канониры" в этот же день посетят миланский Интер.