Ливень без голов. Шахтер сыграл вничью с Болоньей в Лиге чемпионов

На стадионе Ренато даль Ара в итальянской Болонье под аккомпанемент дождя состоялся матч первого тура обновленной Лиги чемпионов, в котором местная одноименная команда принимала донецкий Шахтер. Поединок завершился безголевой ничьей – 0:0.

Чемпион Украины считался аутсайдером в противостоянии с клубом, впервые за 60 лет получившим право сыграть в самом престижном клубном турнире Европы. Впрочем, именно "горняки" чуть не забили быстрый гол.

Уже на второй минуте заброс на Эгиналду закончился выходом бразильца на ворота и фолом защитника в штрафной, за что рефери без колебаний указал на 11-метровую отметку. К сожалению, Георгию Судакову сенсационно не удалось забить – блестяще сыграл голкипер Болоньи Скорупский.

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Также первый тайм запомнился двумя травмами. Сначала Скорупский кулаком разбил нос Данилу Сикану, а спустя еще несколько минут Ефим Конопля также не смог продолжить игру. Марино Пушич еще до перерыва сделал две вынужденные замены, еще и двумя слотами.

Во втором тайме Дмитрий Резник несколько раз спасал Шахтер в ситуациях, которые казались безысходными. Болонья вполне могла забивать и даже не раз, однако голкипер "горняков" был в этот вечер непревзойденным.

Лига чемпионов

1 тур. 18 сентября

Болонья – Шахтер 0:0

Болонья: Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фаббиан, Фройлер, Моро, Орсолини, Кастро, Ндой

Шахтер: Потрошитель – Конопля (Тобиас, 40), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Эгиналду, Сикан (Невертон, 35)

Следующий матч в Лиге чемпионов донецкий Шахтер проведет 2 октября против итальянской Аталанты, а Болонья в тот же день наведается в гости к английскому Ливерпулю.