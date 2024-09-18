Ливень без голов. Шахтер сыграл вничью с Болоньей в Лиге чемпионов
На стадионе Ренато даль Ара в итальянской Болонье под аккомпанемент дождя состоялся матч первого тура обновленной Лиги чемпионов, в котором местная одноименная команда принимала донецкий Шахтер. Поединок завершился безголевой ничьей – 0:0.
Чемпион Украины считался аутсайдером в противостоянии с клубом, впервые за 60 лет получившим право сыграть в самом престижном клубном турнире Европы. Впрочем, именно "горняки" чуть не забили быстрый гол.
Уже на второй минуте заброс на Эгиналду закончился выходом бразильца на ворота и фолом защитника в штрафной, за что рефери без колебаний указал на 11-метровую отметку. К сожалению, Георгию Судакову сенсационно не удалось забить – блестяще сыграл голкипер Болоньи Скорупский.
Также первый тайм запомнился двумя травмами. Сначала Скорупский кулаком разбил нос Данилу Сикану, а спустя еще несколько минут Ефим Конопля также не смог продолжить игру. Марино Пушич еще до перерыва сделал две вынужденные замены, еще и двумя слотами.
Во втором тайме Дмитрий Резник несколько раз спасал Шахтер в ситуациях, которые казались безысходными. Болонья вполне могла забивать и даже не раз, однако голкипер "горняков" был в этот вечер непревзойденным.
Болонья – Шахтер 0:0
Болонья: Скорупски – Пош, Беукема, Лукуми, Ликояннис, Фаббиан, Фройлер, Моро, Орсолини, Кастро, Ндой
Шахтер: Потрошитель – Конопля (Тобиас, 40), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Эгиналду, Сикан (Невертон, 35)
Следующий матч в Лиге чемпионов донецкий Шахтер проведет 2 октября против итальянской Аталанты, а Болонья в тот же день наведается в гости к английскому Ливерпулю.