Ребров огласил список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Определился расширенный состав футболистов, которых главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал для подготовки к Евро-2024.

В списке - 32 футболиста. Наибольшее представительство имеет киевское Динамо - 9 игроков.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид);

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Александр Сваток (СК Днепр-1), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все - Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия);

Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба — Шахтер Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все — Динамо Киев), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Европейское первенство состоится в Германии и продлится с 14 июня по 14 июля. Уже известны все его участники и даже их шансы на победу по версии букмекеров.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрикполучил травму в матче Английской Премьер-лиги против Брайтона. Украинский футболист подтвердил, что больше не сыграет за Челси в нынешнем сезоне.