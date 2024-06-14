Сборная Украины — сборная Румынии: анонс и прогноз матча первого тура Евро-2024

Сборная Украины по футболу сыграет против Румынии в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Матч пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, Германия. Начало — в 16:00 по киевскому времени, 17 июня.

Сборная Украины

На Евро-2024 украинская национальная команда выходила через плей-офф квалификацию и два тяжелых матча, сначала против Боснии и Герцеговины, а затем против Исландии. Оба поединка завершились со счетом 2:1, и в обеих встречах украинцы проигрывали первый тайм, однако вырывали победу на последних минутах.

С тех пор прошло уже почти 3 месяца, и Украина успела сыграть еще три товарищеских матча в рамках подготовки к ЧЕ. В первой игре подопечные Сергея Реброва встретились с фаворитом Евро сборной Германии. Поединок контролировали именно немцы, однако и украинцы время от времени создавали опасные моменты. В конце концов матч завершился нулевой ничьей.

На матч против Польши почти все основные футболисты остались в запасе. Украинцы пропустили 3 уже в первые 30 минуты встречи. Однако стоит отметить качественную игру сборной на атаку, в частности, гол Артема Довбика еще в первом тайме. Во втором давление продолжилось, но не хватило реализации.

Последний матч подготовки Украина провела против Молдовы и уверенно победила. Украинцы доминировали и делали в поле все, что хотели. Однако был и негатив. Во-первых, Виталий Миколенко получил травму, а во-вторых, после замен уровень игры упал и соперники даже создали несколько моментов под концовку матча.

Сборная Румынии

Румыния вышла на Евро-2024 напрямую, выиграв группу I. Да, можно говорить об уровне соперников, где были Андорра, Косово, Беларусь, Израиль и Швейцария, однако румыны ни разу не проиграли. У них на счету 6 побед и 4 ничьи.

В рамках подготовки к чемпионату Европы Румыния сыграла два контрольных матча. В первом поединке с Болгарией команды сыграли скучные 0:0. Лишь 6 ударов в створ ворот на двоих.

Однако второй, несмотря на тот же результат, был совсем другим. Соперником был Лихтенштейн, не смогший ничего создать в атаке, однако костьми ложился в защите. В конце концов румыны владели мячом 62%, нанесли 35 ударов, в том числе 12 в створ ворот. Но этого оказалось недостаточно, чтобы забить.

История встреч

Раньше пути команд пересекались 6 раз. Сборные обменялись тремя победами, однако один победный для Украины матч завершился серией послематчевых пенальти. Все поединки были товарищескими. Первый матч команды провели 26 февраля 2001 года, а последний — 29 мая 2016-го.

Прямая речь

Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины): "Все наши соперники на Евро очень тяжелые, и команда Румынии сумела добыть в борьбе первое место в своей квалификационной группе. Но я считаю, что нам нужно сконцентрироваться на собственном выступлении. Да, в составе сборной Румынии есть много классных игроков Возможно, они не представляют лучшие команды, но все их футболисты играют за границей или в Румынии, поэтому я всегда отношусь к своим соперникам с уважением".

Эдвард Йорденеску (главный тренер сборной Румынии): "Мы хотим остаться в Германии как можно дольше, это точно — и для того, чтобы быть здесь надолго, нам нужно добиваться результатов, но мы научились делать это поэтапно. В каждой игре мы стараемся быть лучшей версией себя, выкладываться по полной, выходить на поле с классом и ответственностью, а также с уважением к соперникам... Но также быть уверенными в себе. Если каждый игрок сыграет свою роль, а я знаю, что эта команда способна на это, я уверен, что мы сможем добиться больших результатов благодаря нашим выступлениям".

Список вызванных футболистов

Сборная Украины

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо Киев), 12. Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин (Реал Мадрид);

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), 24. Александр Тимчик (Динамо Киев), 16. Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный (Борнмут, Англия), 3. Александр Сваток (СК Днепр-1), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко (Полесье Житомир);

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все — Динамо Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все — Шахтер Донецк), 17. Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков (Жирона, Испания), 10. Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), 8. Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия);

Нападающие: 11. Артём Довбик (Жирона, Испания), 9. Роман Яремчук (Валенсия, Испания), 25. Владислав Ванат (Динамо Киев).

Сборная Румынии

Вратари: 1. Флорин Нице (Газиантеп, Турция), 12. Горациу Молдован (Атлетико Мадрид, Испания), 16. Штефан Тирновану (Стяуа, Румыния).

Защитники: 2. Андрей Рациу (Райо Вальекано, Испания), 3. Совет Дрегушин (Тоттенхэм, Англия), 24. Богдан Раковицан (Ракув, Польша), 4. Адриан Рус (Пафос, Кипр), 5. Йонуц Неделчару (Палер) Италия), 15. Андрей Бурке (Аль-Ахдуд, Саудовская Аравия), 22. Василе Могош (ЧФР Клуж, Румыния), 11. Никушор Банка (Университет Крайова, Румыния).

Полузащитники: 23. Деян Сореску (Газиантеп, Турция), 6. Мариус Марин (Пиза, Италия), 8. Александру Чикелдеу (Коньяспор, Турция), 18. Резван Марин (Эмполи, Италия), 21. Николае Станчу (Дамак, Саудовская) Аравия), 20. Деннис Манн, 13. Валентин Михейле (оба - Парма, Италия), 10. Янис Хаджи (Алавес, Испания), 26. Адриан Шут, 14. Дариус Олару, 17. Флоринель Коман (все - Стяуа, Румыния ).

Нападающие: 19. Денис Дрегуш (Газиантеп, Турция), 9. Джордж Пушкаш (Бари, Италия), 7. Денис Алибек (Муайтер, Катар), 25. Даниель Бирлиджа (ЧФР Клуж, Румыния).

Ориентировочные составы

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Степаненко, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Мудрик — Довбык

Румыния: Нице — Рациу, Дрегушин, Рус, Банку — Марин М., Марин Р. — Станчу, Манн, Михейле — Пушкаш

Цифры и факты

Это первая игра между командами на турнире от УЕФА. До этого было 6 товарищеских матчей;

Украина и Румыния имеют равное количество побед в очных встречах по 3;

Сборная Украины дороже состава Румынии более чем в 4 раза;

Средняя цена украинца на Евро-2024 почти 15 миллионов евро, в то время как в Румынии — 3,5 миллиона;

— 3,5 миллиона; Средний возраст сборной Украины один из самых маленьких на Евро (26,3). Украина разделяет 4 строчку с Нидерландами по этому показателю;

Украина шестая с конца по количеству легионеров в составе. Что интересно, больше всего их в составе Дании — 100%;

Евгений Коноплянка является лучшим бомбардиром в истории противостояния среди украинцев, у него 2 гола (столько еще у трех игроков Румынии, это лучший результат);

В Румынии на два гола больше в играх с Украиной:

Самая большая победа Румынии — 4:1 в марте 2002 года, у Украины — 4:3 в мае 2016-го;

Андрей Ярмоленко сыграл во всех (11) предыдущих матчах сборной Украины на чемпионатах Европы, причем у всех выходил со стартовых минут;

Румыния в шестой раз сыграет на Евро. Лучшим результатом был четвертьфинал в 2000 году;

Для сборной Украины это 4 Евро в общей сложности и 4 подряд. Лучший результат был на чемпионате Европы-2020, также четвертьфинал.

Где смотреть

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Прямая трансляция будет доступна на местных телеканалах Суспільного (например, Суспільне Львов, Суспільне Черкассы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT*).

Поединок прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес. Оба служат в рядах Вооруженных сил Украины.

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Прогноз букмекеров

Победа Украины – 2,05;

Ничья – 3,40;

Победа Румынии – 3,95.

Прогноз Чемпиона

Победа Украины – 2:0.