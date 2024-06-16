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Польша сыграет с Нидерландами, Англия — с Сербией: расписание матчей Евро-2024

Станіслав Лисак — 16 июня, 08:19
Польша сыграет с Нидерландами, Англия — с Сербией: расписание матчей Евро-2024

В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу будет сыграно три матча.

В группе C путь на Евро приступят к сборным Словении и Дании, а также Сербии и Англии, которая была финалистом предыдущего ЧЕ.

Также состоится один поединок команд из группы D – Польша встретится с Нидерландами.

Евро-2024, Германия
 1 тур, Группа D, 16 июня

16:00 Польша — Нидерланды

Группа C

19:00 Словения — Дания

22:00 Сербия — Англия

В предыдущий игровой день сборная Швейцарии обыграла Венгрию, Испания разгромила Хорватию, а Италия одержала волевую победу над Албанией.

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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