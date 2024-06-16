Польша сыграет с Нидерландами, Англия — с Сербией: расписание матчей Евро-2024
В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу будет сыграно три матча.
В группе C путь на Евро приступят к сборным Словении и Дании, а также Сербии и Англии, которая была финалистом предыдущего ЧЕ.
Также состоится один поединок команд из группы D – Польша встретится с Нидерландами.
Евро-2024, Германия
1 тур, Группа D, 16 июня
16:00 Польша — Нидерланды
Группа C
19:00 Словения — Дания
22:00 Сербия — Англия
В предыдущий игровой день сборная Швейцарии обыграла Венгрию, Испания разгромила Хорватию, а Италия одержала волевую победу над Албанией.
Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.