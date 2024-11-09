Лунин пропустит ноябрьские матчи сборной Украины

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций.

Об этом сообщает УАФ.

Отсутствие 25-летнего вратаря в национальной команде объяснили семейными обстоятельствами. В составе "сине-желтых" Лунина заменит голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык.

Отметим, что сегодня, 9 ноября, Андрей отыграл матч за мадридский Реал в Ла Лиге против Осасуны (4:0), в котором отличился результативной передачей.

Победу в чемпионате Испании Лунин посвятил своей жене, которая не смогла присутствовать на поединке из-за состояния здоровья.

"Хороший результат и это для тебя, моя любовь Анастасия. Необычно не видеть тебя на стадионе, но здоровье – это самое важное!!! Я с тобой", – написал голкипер.

В ноябре "сине-желтых" ждут выездные матчи против Грузии (16 ноября в 19:00 по киевскому времени) и Албании (19 ноября в 21:45 по Киеву).

Напомним, в 3 туре Лиги наций сборная Украины минимально победила Грузию , а впоследствии команда Сергея Реброва сыграла вничью с Чехией . В сентябрьских матчах украинцы уступили Албанию (2:1) и Чехию (3:2) . После этих поединков Украина занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров довызвал капитана Динамо в сборную Украины из-за травмы Виктора Цыганкова.