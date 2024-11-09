Лунин отличился ассистом в матче за Реал

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин отличился ассистом на Винисиуса Жуниора в матче 13 тура Ла лиги против Осасуны.

Это произошло на 61-й минуте матча. Вратарь сборной Украины перехватил мяч после подачи углового и мгновенно начал контратаку своей команды длинной передачей на Винисиуса Жуниора. Бразилец убежал от защитника Осасуны, обвел голкипера команды Серхио Эрреру и отправил мяч в пустые ворота, сделав счет 3:0.

Для Лунина это первая голевая передача в карьере. Украинец вышел в основе Реала в связи с тем, что Тибо Куртуа еще не восстановился после травмы, полученной в октябре.

В итоге Реал одержал уверенную победу со счётом 4:0. Хет-триком отличился Винисиус, еще один гол на счету Беллингема.

Это пятый матч для Лунина за Реал в текущем сезоне. В предыдущих четырех украинец пропустил 8 голов и однажды отстоял "на ноль".