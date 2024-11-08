Ребров довызвал капитана Динамо в сборную Украины из-за травмы Цыганкова

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров призвал полузащитника Динамо Виталия Буяльского.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Капитан Динамо заменит в национальной команде вингера Жироны Виктора Цыганкова, не успевшего восстановиться от травмы.

В ноябре "сине-желтых" ждут выездные матчи против Грузии (16 ноября в 19:00 по киевскому времени) и Албании (19 ноября в 21:45 по Киеву).

Напомним, в 3 туре Лиги наций сборная Украины минимально победила Грузию, а впоследствии команда Сергея Реброва сыграла вничью с Чехией. В сентябрьских матчах украинцы уступили Албании (2:1) и Чехии (3:2). После этих поединков Украина занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что после ничьей с Чехией Украина потеряла шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026, которая состоится 13 декабря 2024 года.