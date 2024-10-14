Украина с голом Довбика сыграла вничью с Чехией в Лиге наций

В польском Вроцлаве прошел матч четвертого тура Лиги наций УЕФА, в котором сборной Украины противостояла национальная команда Чехии.

Поединок завершился со счётом 1:1.

Первый тайм прошел на встречных курсах. Однако больше повезло чехам, которые использовали свой момент после подачи углового. Лукаш Черв метко пробил из-за пределов штрафной (0:1).

Отметим, что во время голевой атаки чехов травмировался украинский полузащитник Алексей Гуцуляк, столкнувшийся с Томашем Соучеком и покинувший поле на носилках. Его заменил Александр Зубков.

"Сине-желтые" ответили в начале второй половины игры. Центральный защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи сыграл рукой в штрафной, когда пытался закрыть мяч от Юхима Конопли. Арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти, которое хладнокровно реализовал Артем Довбык (1:1).

Игроки Украины пытались развить свой успех, однако ударам Михаила Мудрика, Романа Яремчука и Александра Зубкова не хватало точности.

Украинская сборная продолжает оставаться на последней строчке в турнирной таблице группы с 4 очками в активе. Чехия с 7 баллами возглавляет квартет, в Грузии и Албании по 6 очков.

Лига наций. Групповой этап, 4 тур

14 октября. Вроцлав, "Тарчинский Арена Вроцлав"

Украина – Чехия 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 18 Черв, 1:1 – 53 Довбик (пен)

Украина : Трубин – Конопля (Тимчик, 80), Забарный, Таловеров, Матвиенко – Степаненко (Калюжный, 64), Судаков, Шапаренко (Крысков, 64) – Мудрик, Гуцуляк (Гуцуляк, 22), Довбык (Яремчук, 80)

Чехия : Коварж – Цоуфал, Крейчий, Витик, Боржил (Змрзлы, 70) – Соучек, Червь – Черны (Лингр, 58), Шульц (Кухта, 90+1), Провод (Гложек, 58) – Хоры (Климент, 70)

В следующем туре Лиги наций сборная Украины сыграет с Грузией. Матч состоится 16 ноября.