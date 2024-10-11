Гол Мудрика принес Украине первую победу в Лиге наций

В польском Познани состоялся матч третьего тура Лиги наций УЕФА, в котором сборной Украины противостояла национальная команда Грузии. Поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

Начало встречи было омрачено проблемами с освещением на стадионе над гостевым сектором, из-за чего игра была прервана на 8 минут. Впрочем, эта ситуация никак не повлияла на жажду команд к победе.

"Сине-желтые" открыли счет на 35-й минуте. Кочорашвили потерял мяч на собственной половине поля, чем воспользовался Михаил Мудрик, который от левого угла штрафной сместился в центр и низом положил кожаного в ближний угол.

Во втором тайме Мудрик мог оформлять дубль, однако Гиорги Мамардашвили в прыжке потянул удар от звездного украинца, чем доказал, что не просто так считается одним из лучших вратарей мира.

В конце встречи подопечным Реброва откровенно повезло: Давиташвили отправил мяч в ворота Трубина, но до этого был зафиксирован офсайд.

Украинская сборная набрала первые три очка, но продолжает оставаться на последней строчке в турнирной таблице группы. Грузия и Чехия имеют по 6 баллов, у Украины и Албании по 3 зачетных пункта.

Лига наций. Групповой этап, 3 тур

11 октября. Познань, Муниципальный стадион

Украина – Грузия – 1:0

Гол: Мудрик (35)

В следующем туре Лиги наций сборная Украины будет принимать команду Чехии, а Грузия сыграет дома против Албании. Оба поединка пройдут 14 октября.