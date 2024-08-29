Жирона с феноменальным Цыганковым разгромила Осасуну
Жирона Виктора Цыганкова в домашнем матче обыграла Осасуну со счетом 4:0.
26-летний украинский вингер отметился гениальным ассистом на Брайана Хиля в первом тайме и голом на старте второй половины игры. Для него это были первые результативные действия в текущем сезоне.
Видео ассиста
Видео гола
Отметим, что Цыганков первый тур пропустил по болезни, в том матче Жирона расписала мировую с Бетисом. А во 2 туре "красно-белые" с украинцем уступили мадридскому Атлетико.
Чемпионат Испании - Ла Лига
3 тур, 29 августа
Жирона - Осасуна 4:0 (1:0)
Голы : 1:0 - 34 Хиль, 2:0 - 53 Цыганков, 3:0 - 56 Руис, 4:0 - 90 Стуани
Сегодня состоится еще один матч:
22:30 Лас-Пальмас - Реал Мадрид
Напомним, вчера мадридское Атлетико минимально сыграло вничью против Эспаньол, а Атлетик в домашнем матче на классе победил Валенсию.