Определился потенциальный соперник Динамо в 4 квалификационном раунде Лиги чемпионов

Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо". Подопечные Александра Шовковского сыграют против победителя пары Зальцбург-Твенте в случае прохода шотландского Рейнджерса в третьем раунде отбора. Первый матч состоится 20 или 21 августа, ответный матч — 27/28 августа.

Отметим, что после первого разгромного матча против сербов (6:2) в Белграде Динамо во второй раз унизило Партизан, разгромив его со счетом 3:0, благодаря чему гарантировало себе еврокубковую осень. Ранее сербский клуб поехал на товарищеский турнир в Россию, а главный тренер команды Александар Станоевич сравнил киевское Динамо с московским, заявив, что команда и фанаты поддерживают братские отношения с ЦСКА десятилетиями.

Напомним, что уже во вторник, 6 августа, Динамо сыграет с Рейнджерсом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Начало номинально домашнего для киевлян матча намечено на 21:00. Ответный матч состоится 13 августа. Проигравший в этой паре напрямую попадет в основной турнир Лиги Европы.