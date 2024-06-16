Нидерланды вырвали победу над Польшей в 1 туре Евро-2024

Сборная Нидерландов минимально победила Польшу в матче 1 тура Евро-2024 .

Матч завершился со счётом 2:1. Уже на второй минуте у ворот Польши возникла опасность, но Войцех Щенсный получил мяч из нижнего угла. Поляки свой момент не упустили — высокий Адам Букса прыгнул выше всех на угловой и не оставил шансов для нидерландского вратаря.

Пропущенный гол стал настоящим холодным душем для "Оран ' есть". Щенсный продолжал спасать свою команду, но после коварного рикошета от удара Коди Гакпо даже Войцех был бессилен.

Второй тайм также обрадовал высокими скоростями, но ближе к концу встречи Польша слишком низко "села", за что и поплатилась. Победный гол Нидерландов на счету Ваута Веггорста, замкнувший в прикосновение прострел от Натана Аке.

На 89-й минуте поляки имели отличный шанс спасти ничью, но Вербрюгген отразил очень неудобный удар в исполнении Свидерского.

Евро-2024, Германия

Группа D, 1 тур

16 июня

Польша - Нидерланды 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 - Букса 16, 1:1 - Коди Гакпо 29, 1:2 - Веггорст 83

Польша : Щенсный, Франковский, Саламон, Беднарек, Кивер, Урбанский, Зелинский, Романчук, Залевский, Шиманский, Букса.

Нидерланды : Вербрюгген, Аке, Ван Дейк, Де Врей, Думфрис, Верман, Рейндерс, Схаутен, Гакпо, Депай, Симонс.

Во 2-м туре Нидерланды сыграют с Францией, а Польша будет противостоять Австрии.

Напомним, накануне Швейцария дожила Венгрию , Испания разгромила Хорватию , а Италия одержала волевую победу над Албанией.