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Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность

Владислав Уткін — 12 июля, 16:57
Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин хочет раскрыть своего нового партнера по команде Килиана Мбаппе на личном уровне.

Об этом вратарь "сливочных" рассказал в интервью Marca.

"Будет интересно поработать с ним в одной команде, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Хочу видеть его на тренировках, в повседневной жизни... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучшим.

Но я действительно хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков мира, и это интересно иметь такую возможность увидеть, какой он за пределами камер, в личной жизни... До знакомства с ним осталось немного", — рассказал Лунин.

Напомним, что Мбаппе не захотел продлевать контракт с ПСЖ и перешел в Реал по правам свободного агента.

Пока не известно будущее Лунина в Реале . Накануне появилась информация о том, что голкипер сборной Португалии и Порту Диогу Кошта может заменить Андрея в мадридском клубе. Ливерпуль и Арсенал рассматривают вариант с подписанием украинца.

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