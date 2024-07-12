Лунин: Хочу открыть для себя Мбаппе как личность

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин хочет раскрыть своего нового партнера по команде Килиана Мбаппе на личном уровне.

Об этом вратарь "сливочных" рассказал в интервью Marca.

"Будет интересно поработать с ним в одной команде, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Хочу видеть его на тренировках, в повседневной жизни... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучшим. Но я действительно хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков мира, и это интересно иметь такую возможность увидеть, какой он за пределами камер, в личной жизни... До знакомства с ним осталось немного", — рассказал Лунин.

Напомним, что Мбаппе не захотел продлевать контракт с ПСЖ и перешел в Реал по правам свободного агента.

Пока не известно будущее Лунина в Реале . Накануне появилась информация о том, что голкипер сборной Португалии и Порту Диогу Кошта может заменить Андрея в мадридском клубе. Ливерпуль и Арсенал рассматривают вариант с подписанием украинца.