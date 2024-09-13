Лунин подписал новый контракт с Реалом

Украинский голкипер Андрей Лунин и Реал подписали новый контракт, который будет действовать до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Предварительное соглашение между сторонами истекало летом следующего года, но футболист решил продлить контракт. Финансовые детали не разглашаются.

По информации СМИ, в соглашении будет прописана клаусула, которая составит 35 млн. евро. Заинтересованные клубы смогут активировать ее летом 2025 года.

Украинец после подписания соглашения поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Привет, мадридцы, я очень рад, что продлил контракт с Реалом до 2030 года, и, как всегда, спасибо за вашу поддержку. Hala Madrid!", - сказал Лунин.

Напомним, ранее главный тренер "королевского клуба" заявил, что Лунин останется в команде до конца сезона, а президент мадридцев Флорентино Перес считает , что украинцу будет тяжело без "сливочных".

В прошлом сезоне 25-летний голкипер сыграл 31 матч на клубном уровне, из которых 12 отстоял на ноль и пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Накануне украинец вошел в список финалистов на "Трофей Яшина", который вручают лучшему вратарю по итогам года, а также попал в двадцатку лучших вратарей мира по версии портала Givemesport.