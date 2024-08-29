Лидер Ювентуса стал игроком Ливерпуля

Вингер туринского Ювентуса Федерико Кьеза стал игроком Ливерпуля.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия контракта итальянца с красными не разглашаются, но по данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.

Federico is a Red 😍 pic.twitter.com/WzhDN4VCPU — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

В сезоне-2023/24 итальянец сыграл 37 матчей за свой клуб, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит 35 миллионов долларов.

Заметим, что Ливерпуль — не единственный клуб, проявлявший интерес к Кьезе. Им также интересовался лондонский Челси , каталонская Барселона и итальянская Рома , за которую играет украинец Артем Довбик.