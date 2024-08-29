Лидер Ювентуса стал игроком Ливерпуля
Федеріко К'єза
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Вингер туринского Ювентуса Федерико Кьеза стал игроком Ливерпуля.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Условия контракта итальянца с красными не разглашаются, но по данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 итальянец сыграл 37 матчей за свой клуб, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит 35 миллионов долларов.
Заметим, что Ливерпуль — не единственный клуб, проявлявший интерес к Кьезе. Им также интересовался лондонский Челси, каталонская Барселона и итальянская Рома, за которую играет украинец Артем Довбик.
Напомним, накануне Ливерпуль совершил первый трансфер этим летом. Клуб подписал звезду Евро-2024.