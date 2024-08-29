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Лидер Ювентуса стал игроком Ливерпуля

Андрій Яросименко — 29 августа, 16:12
Лидер Ювентуса стал игроком Ливерпуля
Федеріко К'єза
Getty images

Вингер туринского Ювентуса Федерико Кьеза стал игроком Ливерпуля.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия контракта итальянца с красными не разглашаются, но по данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 итальянец сыграл 37 матчей за свой клуб, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит 35 миллионов долларов.

Заметим, что Ливерпуль — не единственный клуб, проявлявший интерес к Кьезе. Им также интересовался лондонский Челси, каталонская Барселона и итальянская Рома, за которую играет украинец Артем Довбик.

Напомним, накануне Ливерпуль совершил первый трансфер этим летом. Клуб подписал звезду Евро-2024.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Ювентус Федеріко К'єза

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