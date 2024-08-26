Зальцбург — Динамо: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 27 августа, киевское Динамо сыграет против австрийского Зальцбурга в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединок состоится на Ред Булл Арене в Австрии. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась комфортной победой австрийцев со счётом 2:0.

Динамо Киев

Динамо завершило прошлый сезон Украинской Премьер-лиги на втором месте, уступив Шахтеру двумя очками, и попало в квалификацию Лиги чемпионов. В последний раз им удавалось пройти в основную стадию ЛЧ еще в 2020 году, когда команду возглавил Мирча Луческу.

На пути к плей-офф квалификации киевляне во 2 этапе дважды разгромно победили сербский Партизан. А в следующем раунде оказались сильнее шотландского Рейнджерса. В УПЛ подопечные Александра Шовковского сыграли 2 поединка: сначала выиграли у Вереса, а позже одолели Карпаты.

Однако встреча 4 тура УПЛ против Ворсклы, которая должна была состояться 24 августа, была перенесена. Среди потерь Динамо перед матчем против Зальцбурга — травмированые Владимир Шепелев, Матвей Пономаренко и Максим Дячук.

Зальцбург

В сезоне-2023/24 Зальцбург сенсационно занял 2-е место в местном чемпионате, проиграв Штурму борьбу за чемпионство. Это впервые с розыгрыша-2013/14, когда австрийскую Бундеслигу выигрывал не Ред Булл. В новом сезоне клуб сыграл уже три матча в чемпионате Австрии и победил в каждом из них. Зальцбург тоже перенес игру, которая должна была состояться 24 августа.

На пути к плей-офф квалификации самого престижного еврокубка австрийцы прошли нидерландский Твенте, благодаря минимальной победе в первой встрече. В игре с Динамо Зальцбургу не поможет сразу 7 игроков, у которых травма.

Это Дион Камери (выступал в аренде за Грассгоппер в прошлом сезоне), эксигровец Шахтера Фернандо (14 матчей, 9 результативных действий в сезоне-2023/24), Дауда Гвиндо (21 матч, 2 ассиста), Леандро Моргалла (5 матчей), Гендри Бланк (3 игры в этом сезоне), Кавамура Такуму (новичок) и Карим Конате (38 матчей, 30 результативных действий).

История встреч

До этого противостояния команды ни разу не пересекались. Поэтому поединок, состоявшийся неделю назад, был первым матчем между клубами.

Где смотреть

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Ориентировочные составы

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Зальцбург: Блазвих — Дедич, Пьонтковский, Байду, Терзич, Бидструп, Гурна-Дуат, Чергорд, Нене, Кунфоло-Ео, Глух.

Цифры и факты

До этого противостояния Динамо и Зальцбург никогда не встречались;

В общей сложности Динамо 17 раз играло против австрийских клубов. 11 побед, 2 ничьи, 4 поражения;

Зальцбург пять раз играл против команд из Украины. 2 победы и 3 поражения;

Динамо 15 раз успешно проходило квалификацию ЛЧ. Лишь 8 раз киевляне не могли пробиться в финальную стадию;

Динамо на 100 миллионов дешевле Зальцбурга (76,70 против 176,10 миллионов евро);

Самыми дорогими игроками в составе обеих команд являются нападающие. У киевлян Владислав Ванат — 10 миллионов евро. У соперников — травмированый Карим Конате (25 млн);

В составе Динамо столько же сборников, как и у Зальцбурга (12). Однако у киевлян больше представителей молодежных сборных (20 против 14);

У Динамо в 9 раз меньше легионеров в составе по сравнению с Зальцбургом (3 против 27);

Состав киевлян значительно взрослее соперников из Австрии (24,4 против 22,0);

Прогноз Чемпиона

Победа Динамо — 2:1.