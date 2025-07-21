Определился потенциальный соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Киевское Динамо узнало имя потенциально следующего соперника в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Если подопечные Александра Шовковского пройдут мальтийский Хамрун Спартанс, то в третьем этапе квалификации сыграют против победителя пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Пафос в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Кипра. Маккаби в сезоне-2024/25 во второй раз подряд стал чемпионом Израиля. Оба клуба пропускали 1-й этап квалификации ЛЧ.

Стартовые матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов запланированы на 5-6 августа, ответные матчи – на 12 августа.

Читайте также : Фото Легкий соперник против тяжелого Динамо: чего ожидать от матча квалификации Лиги чемпионов

Заметим, что первая встреча между Динамо и Хамрун Спартанс состоится 22 июля в Мальте. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Чемпион проведет онлайн-трансляцию встречи. Ответный матч пройдет через неделю, 29 июля.

Накануне главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский определился с заявкой на первый матч против Хамрун Спартанс. В список не попал весенний новичок команды Анхель Торрес.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что квалификационные матчи еврокубков в июле-августе 2025 года клуб планирует играть в Люблине, Польша.

Напомним, в сезоне-2024/25 Динамо оформило свой 17 титул чемпиона страны, а донецкий Шахтер финишировал на третьем месте в турнирной таблице, что является худшим результатом команды за последние 29 лет.