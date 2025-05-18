Динамо Киев – чемпион Украины сезона-2024/25

Сегодня, 18 мая, состоялся матч 29 тура чемпионата Украины по футболу между киевским Динамо и одесским Черноморцем.

Благодаря ничьей 1:1 столичный коллектив смог досрочно стать чемпионом Украины.

Счет в матче открыл Андрей Ярмоленко, который в начале второго тайма реализовал пенальти. Одесский коллектив не собирался мириться с поражением, которое фиксировало вылет команды в Первую лигу, и благодаря удару головой от Хобленко в противоход вратарю счет сравнял.

Впрочем, столичный удержал нужный результат и оформил 17-ю победу в УПЛ. Андрей Ярмоленко благодаря этому голу стал лучшим бомбардиром в истории команды в рамках чемпионата Украины.

Отметим, что победа Александрии в параллельном матче не помогла команде Ротаня сохранить шансы на победу в УПЛ из-за преимущества "бело-синих" по личным встречам.

В последний раз Динамо становилось чемпионом Украины в сезоне-2020/21. Интересно, что впервые в своей истории киевляне не смогли выиграть Кубок страны в победной кампании.

Вместе с победами в чемпионатах СССР, в целом "бело-синие" имеют 30 побед – это позволяет добавить к эмблеме третью звезду.

Кроме того, Черноморец не смог "сделать невозможное" и досрочно вылетел в Первую лигу по итогам сезона.

Чемпионат Украины по футболу – УПЛ

29 тур, 18 мая

Черноморец – Динамо 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 54, 1:1 – Хобленко, 68

Черноморец: Рудько, Ракицкий, Билошевский, Скиба, Ермаков, Мустафаев (Робакидзе, 64), Сигеев (Безбородько, 82), Когут (Габелок, 64), Бутко, Хобленко, Попов (Янаков, 56)

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко, Шапаренко (Бражко, 66), Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 81), Ярмоленко (Волошин, 66), Кабаев, Ванат

Предупреждения: Хобленко, Михайленко, Шапаренко